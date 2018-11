Pařížský vzkaz konkurenci do Londýna: I Djokovič může prohrát

Djokovič následně pokračoval vdrtičce soupeřů. V sobotu v semifinále připsal další poutavé odstavce ke své rivalitě s Rogerem Federerem, jehož přetlačil 7:6, 5:7, 7:6.

„Ze všech našich slavných bitev byla tahle jednou z nejlepších,“ lebedil si Djokovič a jen majitel křišťálové koule by v tu chvíli vsadil na to, že jej ve finále může zastavit nenasazený Rus Karen Chačanov. Přesně to se ovšem stalo.

„Málokdo si uměl představit, že by zrovna on takhle zdemoloval srbskou superstar,“ napsala agentura Reuters a zpravodaj AP označil Chačanovovy údery za „brutální“.

Ve druhé polovině roku 2018 jde vážně o unikátní věc. Djokovič vyhrál předchozích 22 duelů, kromě US Open ještě dva turnaje ATP Masters 1000 v Cincinnati a v Šanghaji. Předtím opanoval také Wimbledon. Působil jako mašina na úspěchy, prakticky nezastavitelně.

V Paříži si kráčel pro svůj 33. titul na akcích kategorie Masters, což vhistorii zvládl jen Nadal.

Udolal Federera navzdory tomu, že Švýcar předváděl parádní kousky včetně až nadpozemské reakce na to, když míček nečekaně škrtnul pásku, ale Federer i tak v milisekundě natočil raketu žádoucím směrem. „Novak je v laufu. To pozná na kurtu každý,“ uznal poražený.

Jedním z vysvětlení pro finálovou senzaci může být právě to, co jí předcházelo. Střety elegána z Basileje a artisty z Bělehradu patří mezi absolutní klasiku a Djokoviče takový výkon mohl emočně vyčerpat.

Další, již nerozporovatelná verze: Chačanov zahrál skvěle. Agresivně, tvrdě, nebojácně. Ruský mladík proti géniovi v pokrývání kurtu nasbíral 31 vítězných ran. Klání v Bercy je tradičně předposlední kapitolou turnajového roku. Po něm přichází jen slavnost

v potemnělé O2 areně na druhé straně moře, po rozdání trofejí v Paříži následuje Turnaj mistrů v Londýně. Banket pro osmičku nejpovolanějších. Šance sesadit Djokoviče. Kdo se v této kurážné misi nabízí?

Nadal je nyní vyzyvatelem s ručením omezeným. „Neumím odpovědět, co bude. Beru to teď den po dni,“ řekl, když se odhlásil z Paříže kvůli potížím s břišními svaly. Turnaj mistrů je jedinou akcí, kde ještě nevyhrál – moc rád by to změnil, ale: „Byl to pro mě těžký rok, co se zranění týče. Zdraví je prioritou.“

Federer se zdá být na vzestupu. Ve Wimbledonu i na US Open prohrál duely, které by ještě nedávno patrně urval, v Basileji triumfoval po ne úplně přesvědčivých vystoupeních. „Ale tady už to bylo mnohem lepší. Cítím se tělesně svěží, do Londýna se těším,“ pronesl.

Ze zbylých členů osmičky mají velké sny třeba velcí chlapi a majitelé dělových úderů Kevin Anderson aMarin Čilič. Nikdo z nich, ani další účastníci Zverev, Thiem a Nišikori, ale dosud nepoznal, co obnáší zvítězit na Turnaji mistrů.

Djokovič to zažil už pětkrát (čtyřikrát v Londýně), Federer dokonce šestkrát. Teoreticky by se ve finále u Temže měli srazit, dění u Seiny však předvedlo, že tenis dokáže nabízet i pořádně nečekaný vývoj.