Djokovič před Australian Open vyzkouší loket na dvou exhibicích

dnes 18:48

Tenisový šampion Novak Djokovič by se měl v příštím týdnu po půlroční zdravotní pauze objevit na dvou exhibicích v Melbourne. Třicetiletý Srb, který nedávno přibral do trenérského týmu Radka Štěpánka, se pak rozhodne, zda bude startovat na Australian Open. Djokovič to uvedl na svém webu.

Kvůli obnovenému zranění pravého lokte Djokovič na poslední chvíli zrušil účast na prosincové exhibici v Abú Zabí, posléze se odhlásil také z turnaje v Dauhá. Dvanáctinásobný grandslamový vítěz hrál naposledy v červenci ve Wimbledonu, kde skrečoval čtvrtfinále s Tomášem Berdychem. Djokovič je nyní přihlášený na středeční exhibici „Tie Break Tens“ v Melbourne Parku, kde by se měl po zranění kolena na dvorec vrátit také Španěl Rafael Nadal. Pak by měl srbský tenista hrát ještě na akci Kooyong Classic, která vyvrcholí v pátek. První grandslam sezony, který Djokovič ovládl už šestkrát, začne 15. ledna.