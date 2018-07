Švédský golfista Norén slaví na European Tour desáté vítězství

Závěrečný den zvládl na 67 ran a porazil o dva údery Skota Russella Knoxe, Angličana Chrise Wooda a Američana Juliana Suriho. Právě Suri sahal po vítězství v turnaji, ale na poslední jamce zahrál double bogey.

Černý den prožil Norénův krajan Marcus Kinhult, který šel do posledního kola v roli lídra, ale 76 ran ho srazilo na pátou příčku.

Pro Noréna bylo vítězství také povzbuzením před zářijovým Ryder Cupem, který bude hostit právě pařížské hřiště Le National, a švédský golfista by si v prestižní soutěži rád odbyl premiéru. „Hrozně moc by to pro mě znamenalo,“ řekl.