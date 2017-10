Plíšková jako tenistka sezony a Kvitová návratilcem roku? WTA nominovala

Petra Kvitová může dostat cenu za Návrat roku, Markéta Vondroušová aspiruje na nováčka a Lucie Šafářová může tvořit s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou nejlepší dvojici sezony.

Spolu s Karolínou Plíškovou, semifinalistkou antukového Roland Garros a na osm týdnů bývalou světovou jedničkou, jsou v nominaci v kategorii Hráčku roku Rumunka Simona Halepová, Španělka Garbiňe Muguruzaová, Lotyška Jelena Ostapenková, Ukrajinka Elina Svitolinová a americká veteránka Venus Williamsová.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová se vrátila na kurty v květnu po operaci pořezaných prstů levé ruky z přepadení. Vyhrála turnaj v Birminghamu, došla do čtvrtfinále US Open a o cenu bude „bojovat“ s Ashleigh Bartyovou z Austrálie, Madison Keysovou z USA a s vítězkou US Open Sloane Stephensovou.

Osmnáctiletá Vondroušová ukončila loňský rok na 376. místě žebříčku, ale letos měla skvělou první část sezony; mimo jiné vyhrála turnaj WTA v Bielu a aktuálně je na 64. pozici. Společně s ní jsou navrženy Catherine Bellisová z USA, Brazilka Beatriz Haddadová Maiaová a Elise Mertensová z Belgie.

Šafářová s Mattekovou-Sandsovou ovládly Australian Open a Roland Garros, ale ve Wimbledonu si Američanka vážně poranila koleno a sezona pro ni skončila. Jejich konkurentkami v anketě jsou Švýcarka Martina Hingisová s Chan Yung-jan z Tchaj-wanu a ruský pár Jekatěrina Makarovová, Jelena Vesninová.

Naposledy se v některé z kategorií prosadila česká tenistka v roce 2011. Petra Kvitová se před šesti lety stala Hráčkou roku a dostala cenu za největší pokrok, Květa Peschkeová pak tvořila se Slovinkou Katarinou Srebotnikovou nejlepší pár.

Rekordmankou ankety je Němka Steffi Grafová s osmi prvenstvími, Serena Williamsová a Martina Navrátilová získaly ocenění sedmkrát.