Cyklisté nominovali na MS. Kreuzigerovi pomůžou Hirt i Štybar

Prohodí si role.



Zatímco loni v norském Bergenu pro Zdeňka Štybara pracoval Roman Kreuziger, na konci září to v Innsbrucku bude naopak.

Muže v elitní kategorii totiž čeká 265 náročných kilometrů, během nichž sedmkrát vystoupají na osmikilometrové stoupání Igls s průměrem 5,7 procent.

V závěru je navíc čeká tříkilometrová stojka, kde jsou i 28procentní pasáže.

„Ta dvě mistrovství světa se nedají úplně srovnat. Tenhle okruh je čistě pro vrchaře, což Roman je skvělý, forma mu roste. Udělám pro něj všechno, co bude v mých silách,“ říká Štybar.

Program MS 23. 9. – týmová časovka žen, týmová časovka mužů

24. 9. – časovka juniorek, časovka U23 25. 9. – časovka juniorů, časovka žen 26. 9. – mužská časovka 27. 9. – silniční závod juniorek, silniční závod juniorů 28. 9. – silniční závod U23 29. 9. – silniční závod žen 30. 9. – silniční závod mužů

Kreuziger se v horách bude moci spolehnout také na Jana Hirta, který momentálně na španělské Vueltě dře pro Miguela Ángela Lópeze, aktuálně čtvrtého muže závodu.

„Vzhledem k tomu, jak se v horách pohybuje, vypadá slibně,“ těší Kreuzigera.

Český cyklista, který po sezoně změní barvy a z australské stáje Mitchelton-Scott přestoupí do Dimension Data, má pro světový šampionát jasný cíl.

„Chtěl bych se umístit v nejlepší desítce. Bude to těžké, konkurence je obrovská a trať extrémní. Ale když mi sedne den a klukům v týmu taky, můžeme uspět. Před rokem jsem v Tyrolsku vyhrál Ötztaler a pro úspěch udělám maximum. Innsbruck není daleko, prostředí je nádherné. Věřím, že se budeme moci opřít i o české fanoušky,“ říká Kreuziger.

Kopcovitá trať ženského závodu by měla sedět také Nikole Noskové, která má podobné ambice jako Kreuziger.

Vacek chce titul

Čeští cyklisté se představí ve všech disciplínách napříč kategoriemi.

A ani v těch dalších nemají malé cíle.

Šampionát začne tradičně týmovými časovkami, následovat budou ty individuální. A už tady reprezentační kouč Tomáš Konečný vyhlíží medaili.

„Trasa časovky bude náročná, a to nejen pro muže. Zisk medaile v některé z kategorií není nereálný, ale je to těžké. Musí se opravu všechno sejít v jeden den. Na druhou stranu hlavně mladí závodníci ukázali, že i v časovce se s námi musí počítat, když Nikola Nosková získala medaili na nedávném ME a Jakubu Otrubovi unikla o vteřinu. Řekněme, že je to hodně otevřené,“ myslí si Konečný.

Nikola Nosková foto v cíli závodu na Tour.

Oproti loňskému roku, kdy český tým neměl v kategorii juniorek zastoupení, budou letos na startu hned tři.

Velmi silný bude tým juniorů, který svými letošními výkony vybojoval šest startovních míst, tedy nejvyšší možný.

„V juniorských kategoriích jedeme bojovat o medaili,“ neskrývá ambice Konečný. „Holky jede především na zkušenou, ale Veronice Jandové by měla trať sedět a výkonnostně je na tom velmi dobře, může být hodně vepředu. V juniorech je taktika jasná, lídrem bude Karel Vacek. Ostatní kluci se mu budou snažit maximálně pomoci. Do závodu jde s nejvyššími ambicemi.“

Vacek se netají tím, že by se ve svých osmnácti letech rád stal juniorským mistrem světa.

Na juniorských závodech patří v horách tradičně k nejsilnějším. V neděli navíc podepsal profesionální smlouvu s týmem Hagens Berman Axeon, který vede držitel olympijského bronzu z Atén 2004 Axel Merckx, bývalý profesionální závodník a syn legendárního Eddyho Merckxe.

Karel Vacek ve žlutém trikotu.

Tým je vyhlášený prací s mladými cyklisty, vždyť v jeho řadách vyrostli mnozí současní profesionálové jako například Taylor Phinney, Jasper Stuyven, Benjamin King a Alex Dowsett.



I proto se chce Vacek v Innsbrucku předvést.

„Pojedu jen silniční závod, protože mezi časovkou a závodem s hromadným startem je jen den volna. Nemám to vyzkoušené, loni jsem také startoval jen v jednom závodě a radši se soustředím jen na ten,“ uvedl osmnáctiletý cyklista. „Jsem připraven bojovat o titul mistra světa. Doufám, že se nám podaří společně vybojovat pro Českou republiku medaili.“

Nadějné vyhlídky mají Češi také v závodě do 23 let.

V něm se totiž představí cyklokrosový mistr světa v této kategorii Adam Ťoupalík.

Pro šestého muže nedávného evropského šampionátu na silnici to bude poslední závod před ukončením silniční sezony. Poté se cyklokrosař znovu vrhne do terénu.

I s medailí na krku?