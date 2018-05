Na mistrovství světa pojede dvacet českých cyklokrosařů, Nosková chybí

na mistrovství světa ve Valkenburgu

Muži elite: Michael Boroš, Emil Hekele, Jan Nesvadba, Tomáš Paprstka.

Muži do 23 let: Josef Jelínek, Štěpán Schubert, Jakub Šulc, Adam Ťoupalík.

Junioři: Tomáš Ježek, Tomáš Kopecký, Jakub Říman, Jakub Schierl, Alvin Tomášek, Jakub Ťoupalík.

Ženy elite: Pavla Havlíková, Kateřina Nash.

Ženy do 23 let: Magdalana Mišoňová, Adéla Šafářová, Elizabeth Ungermanová, Tereza Vaníčková.