Kouč basketbalistek rozšířil kádr na kvalifikační duely o Březinovou

Vstup do kvalifikace českým reprezentantkám vyšel a vyhrály v Německu i doma nad Švýcarskem. Nyní je 10. února čeká zřejmě klíčový souboj s Belgií a následně 14. února odveta s Německem. Oba zápasy se budou hrát v Praze na Královce.

„Myslím, že hráčky, které jsme v listopadu vybrali, ukázaly, že do reprezentace patří. Z 16 holek jsme jich 14 zapojili do zápasů a všechny se osvědčily. I dvě hráčky, které se do finální nominace nevešly, nás přesvědčily, že byly vybrané právem,“ řekl Svitek v tiskové zprávě.

V listopadu se z totožné nominace do užšího výběru nevešly Jana Hausknechtová a Kristýna Minarovičová. Julia Reisingerová se pak v nominaci prostřídala s Kamilou Štěpánovou a Renata Pudláková dostala šanci proti Švýcarsku místo zraněné kapitánky Kateřiny Elhotové. Šanci zabojovat o nominaci nyní bude mít i osmadvacetiletá Březinová, která má v lize průměry 11,9 bodu a 5,9 doskoku na utkání.

„O Renátě jsme uvažovali už dříve, byla v širší nominaci a pozorovali jsme ji, jak hraje. Už před listopadovým oknem jsem se bavil s její trenérkou v klubu Romanou Ptáčkovou, která mi říkala o jejím zranění. Proto jsme ji z nominace vynechali. Teď jsme ji pozvali a doufám, že to bere jako motivaci a že se pobije o místo v závěrečné dvanáctce,“ dodal Svitek.