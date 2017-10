Medailovou šňůru nohejbalistů Modřic přeťala roztržka nad sítí

„Normálně by mě prohra mrzela dva dny, takhle mě to bude hlodat do Vánoc,“ posteskl si modřický trenér Petr Gulda.

K roztržce nad sítí došlo ve chvíli, kdy vsetínský Jan Chalupa reklamoval Pospíšilovu teč. K výzvě „přiznej se“ podle Modřických připojil sprostou urážku, rozhodčí však vulgární výraz zaregistrovali až od Pospíšila při jeho reakci „co po mně chceš, ...“ Kromě toho drcnul do svého soka tělem.

I proto sudí Pospíšilovi ukázali červenou kartu, zatímco Chalupovi pouze žlutou.

„Rozhodli podle pravidel, ale myslím, že to mohli vyřešit citlivěji. Kdyby mu Kuba natáhl, tak bych to bral, ale on mu nijak neublížil. Jenom do něj žduchl přes síť,“ sděluje Gulda. „Svým rozhodnutím znehodnotili konec zápasu. Bez Pospíšila jsme byli vyřízení.“

Před incidentem vedly Modřice v třetí semifinálové bitvě s vítězem základní části 3:2. Ztráta lídra je však psychicky zlomila a nakonec padly 3:5.

„Jsem přesvědčený, že nebýt toho vyloučení, tak jsme vyhráli. Bohužel po něm už nám hlavou běželo, co bychom dělali ve finále. Bez Kuby bychom v něm byli pro smích,“ líčí Gulda, kterého drastický způsob porážky stále užírá. „A musím říct, že jsem na tom čím dál hůř. Strašně mě mrzí, co se stalo. Všichni to budeme rozdýchávat minimálně týden.“

Nejsklíčenější ze všech je potrestaný Pospíšil. „Ani mu nemělo cenu nadávat, on sám z toho byl špatný. I den poté byl ve strašném psychickém stavu. Ale bez něj bychom se do semifinále ani nedostali,“ podotýká trenér. „Neměl to udělat, ale stát se to může. Kdo dělá sport, tak ví, že k němu emoce patří.“

Modřice nejspíš poprvé od roku 1998 zůstanou v extralize bez medaile, v duelu o třetí místo v Čelákovicích jim totiž kromě Pospíšila nepomůže z rodinných důvodů ani další opora Radek Pelikán.

„Bez nich to bude o ničem. Sezonu tak musíme hodnotit jako neúspěšnou, i když jsme byli kousek od finále. Měli jsme hrozně moc zraněných, prakticky všichni kluci si prošli zdravotními trablemi,“ oznamuje Gulda.