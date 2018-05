Kontumace v Brně, fanoušek dal pěstí karlovarskému nohejbalistovi Hronovi

„Diváci do toho zbytečně ryli, začali hrubě křičet na Karla Hrona, když hráli singl. Šel za nimi Matěj Medek, dvě minuty diskutovali, potom přišel pořadatel, aby nejvíce křičícího diváka odtáhl, a ten se ještě otočil a Matějovi dal ránu pěstí,“ popisuje karlovarský trenér Gerhard Knopp.

Řešení celé situace ani nemohlo být jiné, konec zápasu, kontumace ve prospěch Varů a jako „bonus“ odjezd Matěje Medka do nemocnice, kde mu ránu museli sešít dvěma stehy.

Herně to ovšem tak slavné nebylo, Hron by asi singl vyhrál, sice první set prohrál, ale ve druhém už domácího hráče řádně proháněl. Další zbytečné ztráty byly trojice Jakub a Matěj Medkové s Bíbrem a třetí dvojku. „Jinak jsme byli horší,“ přiznal Knopp.

Přesto nečekané dva body nohejbalistům pomohly, upevnili si šesté místo tabulky se stejným bodovým ziskem jako čtvrté Čakovice a pátý Šacung.

„Pořád je ještě hodně o co hrát. Musíme se dostat do play off a přes léto potřebujeme sehrát nějaké sestavy, což se nyní nedaří, protože pořád někdo chybí,“ říká trenér.

Za první polovinu základní části extraligy nepředvedli karlovarští nohejbalisté dva zápasy po sobě stejný výkon. Rozdíly v jednotlivých zápasech jsou způsobeny hlavně absencemi.

„Několik zápasů chyběl, kvůli zranění, Dan Putík a je složitější skládat sestavy. Navíc se k němu přidal i Jan Vanke a to nás stálo body se Šacungem,“ popisuje Gerhard Knopp. Aktuálně je problém s Matějem Medkem, který kvůli výše uvedenému úrazu hlavy možná nebude k dispozici.

Pozitivní věci, na dosavadním průběhu sezony, se také najdou. „Karel Hron se rozehrál v singlu a také mladí Dan Svoboda a Mates Kubín předvedli některé hezké zápasy,“ vyzdvihuje karlovarský kouč, ale: „Zápasy jsou nerovnocené, každý je jako den a noc skoro od každého hráče. Je těžko se něčeho dlouhodoběji chytit.“

V sobotu přivítají Vary vedoucí celek tabulky Čelákovice. „Pokud bude hrát Vanke v pohodě a bude i Matěj Medek, tak myslím, že je můžeme porazit. Je to soupeř, jenž nám sice u nich nevyhovuje, ale zase u nás zas tak často nevyhrávali. Není se čeho bát. Celkově je tabulka vyrovnaná a každý může porazit každého,“ dodává Gerhard Knopp.