Hvězda, kterou svět nezná. Nikola od Ženevského jezera zažívá sezonu snů

„Posunul svou hru na novou úroveň. Hraje skvěle pod košem i na perimetru a nejde jen o to, kolik dává bodů, ale také o roli lídra a o vytváření pozic pro spoluhráče,“ chválí svého svěřence nový kouč Steve Clifford.

Narodil se ve švýcarském Morgesu, ležícím u Ženevského jezera, jako syn basketbalisty Borislava Vučeviče (někdejšího spoluhráče Predraga Benáčka z úspěšné Bosny Sarajevo) však prožil dětství na cestách.

Načas se rodina Vučevičových usadila v Belgii, pak se přestěhovala do Černé Hory, kterou Nikola reprezentuje.

Jenže co pohledávat na Balkáně, když je člověk talentovaný? Už za střední školou vyrazil Vučevič junior do světa. Zalíbila se mu Kalifornie, kde pokračoval na univerzitu USC. Do Evropy se krátce vrátil hned po draftu, protože v roce 2011 zasáhla NBA výluka a šestnáctá volba se do Philadelphie přesunula až po krátkém působení v Budučnosti Podgorica.

Alpští velikáni a NBA Mezi jedenácti nejlépe doskakujícími hráči celé NBA momentálně najdeme hned tři švýcarské rodáky. Nikola Vučevič je z nich v 28 letech nejstarší, současná hvězda Orlanda se sice narodila u Ženevského jezera, avšak reprezentuje Černou Horu, na loňském EuroBasketu stanul i proti Čechům. Enes Kanter z NY Knicks se před 26 lety narodil v Curychu do rodiny tureckého vysokoškolského učitele. Turecko také reprezentoval, nyní je však hlasitým odpůrcem vládnoucí garnitury. Ženevský rodák Clint N'Dumba-Capela je jedním z tahounů Houstonu. Čtyřiadvacetiletý obr má angolské a konžské kořeny, už pět let však reprezentuje Švýcarsko. Do NBA se odrazil z Francie.

V týmu Sixers vydržel Vučevič jen sezonu, pak v rámci velkého stěhování Dwighta Howarda do Lakers zamířil do Orlanda. Tam podává stabilní výkony, jeho 17 bodů a 9 doskoků však Magic k výhrám nepomáhaly. Klub se zabydlel u ligového dna.

Letos je ale všechno jinak.

I díky Vučevičovi.

Černohorec podlehl trendu a také začal střílet z dálky. „Hodně jsem přes léto pracoval na střelbě trojek. V minulých letech jsem hrál za národní tým, takže jsem se nemohl tolik věnovat individuální přípravě. Letos jsem na to měl více času a trojka je pro mě už běžnou střelou,“ poukazuje 213centimetrový Vučevič na jeden z důležitých faktorů zlepšení.

V ročníku už čtyřikrát překonal třicetibodovou hranici (z toho dvakrát proti Los Angeles Lakers, v obou případech z toho byly výhry), loni za celou sezonu nastřílel přes 30 bodů jen třikrát. Stihl i jeden triple double a v několika dalších případech k němu neměl daleko.

Nikola Vučevič zazářil v domácím duelu proti Lakers:

Své průměry vytáhl na životních 21 bodů, 11 doskoků a 4 asistence s nejlepší úspěšností střelby v kariéře. Zpoza oblouku proměňuje téměř 40 procent svých pokusů.

Na Východě jsou to čísla, která vás dostanou do Utkání hvězd NBA. V základní pětce má místo skoro jisté slavný Joel Embiid z Philadelphie, pak by se ale mělo dostat na Vučeviče.

Triple double v podání orlandského Nikoly Vučeviče, zapsal si ho proti Philadelphii:

Svou střelbu zlepšuje Vučevič individuálně, prý nemusí mít ani střeleckého kouče, jejichž služby využívá spousta hráčů NBA. „Nepotřebuji speciálního trenéra. Mám dobrou techniku střelby a vždy jsem střílel dobře. Šlo jen o to, abych si zvykl střílet z větší dálky,“ myslí si.

Jednou z hlavních motivací k nejlepší sezoně může být i fakt, že mu v létě končí smlouva a on by rád vydělal co nejvíc peněz. Jako osmadvacetiletý se zřejmě nedočká momentu, kdy mladé jádro Magic dosáhne maximálního potenciálu. Aaronu Gordonovi je 23 let, Jonathan Isaac je ještě o dva roky mladší, Mo Bamba dokonce o tři.

Dá se proto předpokládat, že Vučevič v Orlandu nezůstane. Spekuluje se i o tom, že se ho Magic pokusí vyměnit ve chvíli, kdy je jeho hodnota nejvyšší, a získat budoucí výběry v draftu. Každopádně mohou být fanoušci z města zábavních parků rádi, že se na jejich tým dá snad poprvé od odchodu Dwighta Howarda dívat.