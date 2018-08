Slzy nepřišly, křeče ve tváři ano. Jak si Ogrodníková šla pro medaili

dnes 8:59

Berlín (Od našeho zpravodaje) - Ještě před odjezdem do Berlína si ji na internetu našla. Medaili z evropského šampionátu atletů. „A líbila se mi hodně,“ přiznala Nikola Ogrodníková. Teď si ji může odvézt domů. Po pátečním stříbrném závodu si ji vyzvedla v sobotu večer v Generali Areně. „Byl to krásný ceremoniál, hrozně jsem si to užila,“ usmívala se česká oštěpařka.