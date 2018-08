Musíš přes překážky, radí jí tetování. Jak Ogrodníková skákala ke stříbru

Překážkářka? Kdepak, Ogrodníková našla, kam patří Když Nikola Ogrodníková chodila do 5. třídy, rodiče vymýšleli, zda ji dát na tenis nebo na atletiku. Vyhrála druhá možnost. „Tenis je přece jen finančně náročnější,“ líčila. V Porubě a ve Vítkovicích měla štěstí na trenéry s vizí. „Takové, kteří nechtěli udělat hvězdu za rok, ale stavěli na širokém základu,“ ocenil šéftrenér Tomáš Dvořák. Už v roce 2007 mohla být v Ostravě medailistkou z mistrovství světa do 17 let. V sedmiboji. „Jenže to by musela v kouli aspoň jednou trefit výseč,“ vyprávěl Dvořák. Později ji deptalo, že ve víceboji stále není schopna prodat formu, proto se rozhodla ke změně disciplíny. „Ty jsi překážkářka,“ hučel do ní Dvořák. Měla jiný názor. Ten oštěp jí tak pěkně létal z ruky. Na mistrovství Evropy v Curychu 2014 se prvně nominovala coby oštěpařka specialistka. „Ale byla jsem v sektoru ještě takové nezkušené trdlo,“ tvrdila. Zamilovala se do Vítězslava Veselého, mistra světa i Evropy, a stěhovala se do Prahy, aby mohli bydlet spolu. A také kvůli podmínkám. Na Dukle jí začalo docházet, o čem všem oštěp je. Upravila trénink i techniku, navýšila regeneraci. „Z víceboje bývala zvyklá na větší objemy tréninku, to ji teď trochu dusilo,“ popisoval Veselý. „Je totiž vzezřením výbušný, silový typ a ty potřebují naopak intenzivní, krátké tréninky. Když je odpočatá, přijde potom s oštěpem ta střelba.“ Loni na mistrovství světa v Londýně si poprvé připadala jako oštěpařka. Byť jí postup do finále těsně unikl, nabírala sebevědomí. Letos ho začala prodávat. Hned při prvním startu v Potchefstroomu poslala náčiní na 65,61. „Najednou jsem zjistila, že mám limity úplně jinde. Přitom vím ještě o spoustě rezerv,“ říkala. Dvořák přiznal, že se kdysi mýlil: „Až letos jsem jí konečně přestal říkat překážkářko.“ Nikola Ogrodníková je oštěpařka. Už nikdo nepochybuje. Vítězka závodu Diamantové ligy. Přední Evropanka. Ta, která se pere o medaile. „V kvalifikaci jsem nesoupeřila s holkama, ale sama se sebou. Ve finále už jsem připravená na souboj s ostatními,“ hlásila před včerejším kláním. Na jeho konci byla stříbrnou Evropankou.