Letěla do hrazení. Srazilo ji auto. Ale ta smůla už skončí, věří Nosková

Celá uplakaná se potom zastavila u Zdeňka Štybara, chystajícího se na závod mužů. „Hlavně si dej na to led, ať to tolik nebolí. A neboj, to zase bude dobré,“ utěšoval teprve 20letou profesionálku.

Tu osudnou první levotočivou zatáčku na trati si zkoušela o den dříve v tréninku. „Dneska jsem před ní zalehla na kolo tak jako včera. Jenže tehdy tam ještě plůtky kolem trati nebyly postavené stejně jako dnes,“ zjistila pozdě.

Roli navíc patrně sehrála i nervozita. Atmosféra závodu, touha obhájit titul a prolomit letošní smůlu.

„Až na poslední chvíli jsem si v té zatáčce všimla, že už ji zalehlá neprojedu,“ líčila Nosková. „Na fleku jsem přibrzdila, odskočilo mi zadní kolo, letěla jsem do plůtků a vyválela se v nich. Zlomila jsem přední kolo, karbonový výplet je totálně prasklý.“

Naštěstí snad nezlomila nic ve svém těle.

Rychle sehnala led a obložila si jím pobolívající ramena. „Na zlomeninu to nevypadá,“ hlásila. „Pokud to do večera neopuchne, mělo by to být v pohodě.“

Loni byla skokankou sezony, velmi příjemným českým zjevením na scéně světového ženského profipelotonu.

Záhy po přestupu do italského worldtourového týmu Bepink obsadila šesté místo na prestižním etapovém klání Emakumeen XXX. Bira ve Španělsku, náležícím do vysoké kategorie 1.1. světového okruhu, navíc zde vybojovala dres nejlepší mladé jezdkyně.

Poté vyhrála jednorázový závod Kolem Trentina, získala zlatý double na českém mistrovství a probila se i do Top 20 ženského Gira, když obsadila konečné 19. místo.

Jenže v letošním roce zatím bylo takřka vše špatně.

Začalo to pádem na Světovém poháru cyklokrosařek v Namuru, kde si pohmoždila obě kolena a musela předčasně ukončit cyklokrosařskou sezonu.

Následky zranění ji pronásledovaly v úvodu silničářské sezony, nedokončila ženské Strade Bianche. A když se opět dostávala do formy, utržila na jaře další ránu, doslova i obrazně.

Při tréninku ji srazilo auto!

„Sjížděla jsem z Ještědu dolů, z mírného sjezdu přes koleje asi pětatřicítkou. A ten řidič mi nedal přednost. Tvrdil, že si mě nevšiml. Odbočoval z hlavní silnice na vedlejší a zkřížil mi směr. Už se nedalo dobrzdit, celým kolem jsem přelétla přes kapotu, zlomila kolo, odnesla si naraženiny.“

Etapový závod Emakumeen, kde se jí loni tolik dařilo, pak nedokončila, v chladném počasí se následky tréninkového pádu projevovaly příliš citelně.

Tím víc se nyní upínala k mistrovství republiky.

„Už jsem potřebovala zapomenout na tu smůlu, co se mě držela. Ale bohužel, dneškem to pokračuje dál,“ posteskla si.

Obtížnou karlovarskou časovku plánovala jet na riziko. „Pokud chci dokázat, že jsem zase tam, co jsem byl loni, musím riskovat,“ řekla. „Jde o vteřiny, i při technickém sjezdu se tu jezdí na maximum. Buď to vyjde, nebo ne.“

Nevyšlo to. Další šanci dostane v sobotu při mistrovském hromadném závodu žen v Plzni, v němž rovněž obhajuje titul. Navzdory potlučenému tělu je odhodlaná do něj nastoupit.

„Nebudu v sobotu myslet na to, že jsem přede dvěma dny spadla, nebo že mě něco bolí,“ ujišťuje. „Říká se, že když myslíte na události z minulosti, nikdy vás to neposune dopředu. Proto se vždycky snažím myslet na to, co chci, a ne na to, co bylo.“

Tak ji to po čtvrtečním pádu radil i reprezentační kouč Tomáš Konečný. A ujišťoval ji: „Ten pád byl vrcholem, kterým špatné období končí. Od soboty už půjde všechno jen nahoru.“

Tomu věří i Nosková: „Ta smůla skončí!“

Stále je teprve v polovině sezony. Ve Zlíně ji brzy čeká mistrovství Evropy do 23 let, kvůli němu vynechá i ženské Giro.

Zato při závodě La Course by Le Tour de France bude opět při tom. Před rokem na něm s nejlepšími profesionálkami okusila slavný Izoard.

„Letos máme jet po trase, kudy pojedou 10. etapu Tour v Alpách muži, čekají nás poslední dva z jejich čtyř kopců a mělo by to být těžké,“ těší se už teď.

Sobota má být pro Nikolu Noskovou v Plzni bodem zvratu.

„I proti té přesile holek z Dukly Praha mohu mistrák zase zvládnout a vyhrát. Stejně jako loni.“