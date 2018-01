Grbič a jeho hvězdy. Liberečtí volejbalisté chtějí potrápit Veronu

Veronu vede srbský kouč Nikola Grbič, jeden z bývalých nejlepších nahrávačů světa, který má v kádru přehlídku hvězd z nejrůznějších koutů světa.

Liberečtí fanoušci se tak mohou těšit například na italského reprezentačního nahrávače Spirita, slovinského univerzála Sterna, jeho krajana na bloku Pajenka či smečaře Maara z Kanady, Jaeschkeho z USA nebo výborného Manavinezhada z Iránu.

Na středeční duel se mimořádně těší i liberecký univerzál Jan Štokr. Nejlepší český volejbalista minulé sezony a celkově čtyřnásobný vítěz této ankety totiž strávil v hvězdami napěchované italské lize spoustu úspěšných sezon.

„Vždycky jsem si přál jet s italským týmem v nějakém evropském poháru do Česka, to se mi ale nesplnilo, takže teď je to aspoň naopak,“ uvedl Jan Štokr, který v úterý oslavil 35. narozeniny.

Verona je proti Liberci jasným favoritem. „Hrát odvážně a jít do každého setu naplno. To je pro nás jediná možnost jak uspět a jdeme do toho s tím, že si takové zápasy můžeme užít,“ tvrdí Štokr.

Liberečtí nejdou do souboje s Veronou v ideálním rozpoložení. V sobotu prohráli extraligový zápas v Příbrami nečekaně hladce 0:3 a v ofenzivě jim dál citelně schází slovenský smečař Kriško.

Vstupné na osmifinále Poháru CEV činí 50 korun jako na extraligu, majitelé permanentek mají vstup zdarma.