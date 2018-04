Ogrodníková hodila oštěpem 65,61. Rekord si vylepšila o tři metry

Za 65 metrů hodila jako třetí Češka po světové rekordmance Barboře Špotákové (72,28) a Nikole Brejchové (65,91).

Ogrodníková v JAR s přehledem splnila kvalifikační kritérium pro start na mistrovství Evropy (59,00).

V prvním závodě sezony si pohodlně zajistil účast v Berlíně také vicemistr světa Jakub Vadlejch, který osmdesátimetrový limit přehodil o 4,26 metru a je letos třetí ve světových tabulkách.

Ogrodníkové patří v začínající sezoně dokonce druhé místo. Vloni by se s tímto výkonem vešla do nejlepší desítky a na mistrovství světa v Londýně by jí stačil na bronzovou medaili.