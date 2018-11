Proti svým. Tak trochu. Jak brněnská rodačka Nicole bojuje za USA

„Je to fantastický sen, co se mi splnil,“ praví 25letá specialistka na čtyřhru, která by nejspíš na americké straně naskočila za stavu 2:2 do případného rozhodujícího deblu.

Její rodiče v roce 1987 už odmítli snášet komunistické bezčasí a emigrovali do Německa, kde se narodila její sestra. O dva roky později dostali politický azyl v USA, jenže…

„Mamka tam ještě neměla zdravotní pojištění, a tak letěla zpátky do Čech, abych se tady narodila. Vrátily jsme se, jakmile jsem byla dost stará na let zpátky. Takže od šesti týdnů žiju ve Státech. Jsem rodačka z Brna z Bohunic na papíře,“ usmívá se Melicharová.

Tyhle dvě země se v jejím životě smíchaly do skoro nerozdělitelné směsi.

Tenisově je Američanka, však Melicharovou od jejích 12 let podporovala třeba současná fedcupová kapitánka USA Kathy Rinaldiová: „Vždycky mi radila a zařizovala cokoli, co jsme potřebovali. Byla tam pro nás.“

Její otec zároveň dbal na to, aby se jazykově neodrodila.

„Doma se bavíme jenom česky, taťka je velice přísnej. Pokaždé, když jsem řekla něco anglicky, hned na mě: Ne, mluv česky. Taky se bavím s babičkou, s holkama na túře,“ líčí Melicharová. „Snažím se to udržovat. Nikdy jsem v Česku nežila ani nechodila do školy, ale kvůli taťkovi chci.“

Další spojnice mezi střední Evropou a širou zemí za Atlantikem? Třeba Květa Peschkeová, její současná deblová parťačka. Letos spolu vyhrály v Praze a nakonec prošly až na Turnaj mistryň do Singapuru, kde na Melicharovou hrdě dohlíželi její rodiče.

I ostatní „skorokrajanky“ má v oblibě: „Známe se, občas si sedneme na players parties nebo pokecáme v šatně. České holky jsou všechny fajn, vždycky zdraví. Su si s něma asi stejně blízko jako s Američankama,“ ujede jí přízvuk rodného Brna. „Fifty fifty.“

Víkendové finále je pro ni atraktivní po všech možných stránkách.

„Jezdím do Česka hrozně málo, jednou dvakrát za rok. Vždycky se sem těším. Praha je nejkrásnější město na světě,“ má jasno a otcova přísnost se hodí i spoluhráčkám, které pronikají do češtiny: „Už umí základy. Ahoj, jak se máš? Taky se furt ptají, jaký jsou bezvadný český jídla, tak jsem je to naučila. Guláš, svíčková, tatarák, vepřo-knedlo-zelo. Moc jim chutnal trdelník. Jen na sprostá slova se zatím neptaly! Ale to jim ani neřeknu.“

Dobrý rozmar Melicharová potvrzuje i při dotazu, zda tím pádem neposlouží jako americký špion v utajení, neboť může bez problémů pročítat novinky v češtině.

„Samozřejmě! Na co jsem tady?“ zaculí se. A pokračuje vážněji: „Favoritky nejsme, to určitě ne. Všechny Češky jsou výš než naše první hráčka, na papíře to tak vypadá. Ale míček je kulatý, stát se může cokoli. Tlak bude jiný: Hraješ za svoji zemi, ne za sebe. Snad překvapíme. Budu si to užívat, jak nejvíc můžu.“

I za přítomnosti svých blízkých. „Babička, sestřenice, strejda, další známí. Bude to fajn,“ vyjmenovává Melicharová ohlášené hosty. Ti možná zažijí dilema, zda fandit své Nicole, nebo jako většina vyprodané haly domácím Češkám. „Budeme mít víc fanoušků než normálně,“ baví se Melicharová.

A dodává jednu jistotu: i kdyby ku smutku tribun nevyšel hostitelkám útok na šestý titul této fedcupové dekády, minimálně jedna slečna s českými kořeny pohár pozvedne i tak.