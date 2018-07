Blázen i hrdina. Jednoruký zápasník žadonil o UFC, skončil dobitý

dnes 10:31

Ví, že s jednou rukou si nikdy nezatleská, že nevyleze po provaze. Ale pobít se v oktagonové kleci v rámci bojového sportu MMA? To 32letý Američan Nick Newell celý život zvládá. Posledních několik měsíců se navíc připravoval na nejdůležitější zápas kariéry - letní výhra by mu zajistila vstupenku do slavné UFC. Prohrál. Ale nevzdává se.