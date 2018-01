Favorit Australian Open? Kyrgios sice zase zuřil, ale nově také zvítězil

dnes 10:58

V mnohém to byl onen starý známý tenisový potížista, když na umpirového rozhodčího sypal: „On se může jít převléci, ale já si nemůžu ošetřit koleno? Co to je za pravidla? To nedává žádný smysl. Vždyť mě tohle může připravit o Australian Open!“ Ach ano, Nick Kyrgios: skvělý talent a hubatý bouřlivák.