Pardubice na úvod play off nestačily na Ústí, Opava zdolala Olomoucko

Pardubičtí hráči, druhý tým základní části a přemožitel mistrovského Nymburka z předposledního kola, se nechali zaskočit vítězem nadstavbové skupiny A2.

Doma se Severočechy prohráli po 13 letech, ale v této sezoně už s nimi nezvládli ani poslední vzájemný zápas v prosinci v Ústí nad Labem (77:78).

Ve skupině o udržení zazářil ostravský Milan Stanojevič 46 body do koše Brna a stanovil nový rekord sezony. Zároveň předvedl nejlepší střelecký výkon v nejvyšší soutěži za posledních 12 let. Nové huti to ale nestačilo a prohrála doma 97:101.

Teprve na třetí výhru v sezoně dosáhl Jindřichův Hradec (proti USK 95:78), ale Jihočechům jde v soutěži už jen o pozvednutí sebevědomí, protože skončí poslední a čeká je baráž.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů

Čtvrtfinále play off, 1. zápasy:

Pardubice - Ústí nad Labem 76:80 (22:18, 39:37, 55:56)

Nejvíce bodů: Spearman 19, Kent 18, Welsch 10 - Šotnar 17, Robinson 14, Pecka 13, Šteffel 12.

Opava - Olomoucko 94:88 (31:22, 58:40, 76:64)

Nejvíce bodů: Šiřina 23, Gniadek a Jurečka po 18, Bujnoch 10 - Fuller 18, Čoharadevič 16, Mitchell 15, Dedek 14, Močnik a Šepa po 10.

Skupina o udržení - 1. kolo:

Ostrava - Brno 97:101 (27:28, 53:60, 80:81)

Nejvíce bodů: Stanojevič 46, P. Bohačík a Woods po 14, Blagojevič 12 - Barry 31, Lelič 23, Smith 13, Primorac 10.

Jindřichův Hradec - USK Praha 96:78 (21:19, 42:43, 68:64)

Nejvíce bodů: Upchurch 24, Petrič 16, Stegbauer 11, Sinadinovič-Stojilkovič a Rhymes po 10 - O. Sehnal 24, Bookert 16, Petružela 13, Tůma 10.