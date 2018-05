Historický závod německých oštěpařů. A na perfektní hod teprve čekají

Olympijský vítěz Thomas Röhler - 91,78 metrů. Mistr světa Johannes Vetter - 91,56 metrů. A třetí Němec v závodě Andreas Hofmann - 90,08 metrů. Vrhačská exhibice.

Thomas Röhler

„Na úvod sezony to byla celkem síla, ale můžeme z toho ještě vymáčknout víc. A jak se jednou rozjedeme, bude docela těžké nás porážet,“ řekl Röhler pro agenturu SID. „Tři Němci za devadesát metrů, to je neuvěřitelné, to tu ještě nebylo,“ rozplýval se.

Vetterových 91,56 je vůbec nejlepší výkon v historii, který nestačil na vítězství. „Mezi námi rozhodují jenom drobnosti. Jednou bude těsně vpředu ten a jindy zase onen,“ kývl Röhler, který si vloni právě v Dauhá vytvořil osobní rekord velehodem 93,90.

Vetter mu později v Lucernu národní maximum sebral výkonem 94,44 a od té doby mu patří druhé místo v historických tabulkách za Janem Železným (98,48). A přes páteční porážku zůstal jedničkou této teprve začínající sezony díky březnovému výkonu 92,70 na Evropském poháru v Leirii.

V Dauhá potvrdil Vetter svou supertřídu, ale myslel i na víc. „Byl to dobrý start, ale nemyslím si, že to byl perfektní hod. Ten teprve přijde. A celkem brzy,“ zaprorokoval. A pak je tu vrchol sezony - mistrovství Evropy, které se v létě navíc uskuteční v Berlíně. Tam by chtěli Němci uspět nejvíc.

V pátek se o prolomení jejich nadvlády marně snažili i oba čeští medailisté z loňského MS. Vicemistr světa Jakub Vadlejch skončil výkonem 86,67 pátý, Petr Frydrych byl devátý za 80,07. Přiblíží se v dalších závodech aktuálním suverénům?