Musíme hrát týmově, říká karvinský Marjanovič před semifinále

Mohou se Karvinští považovat za favority, když jdou do boje o finále z druhé příčky a začínají doma?

„Když se podíváme na jejich a naše hráče, tak nemůžeme říct, že jsme favorité. Navíc soupeř se netají tím, že chce získat titul,“ odpověděl karvinský brankář Nemanja Marjanovič.

„Naše vzájemné zápasy v této sezoně byly vyrovnané, přestože jsme neprohráli,“ připomněl karvinský trenér Marek Michalisko extraligové remízy 26:26 a 25:25 a výhru v semifinále poháru 29:27. „Mají kostru poskládanou ze zkušených starších hráčů, ať už to je Landa, Motl, Adamík, Bouček, Klimt. Kolem nich se hra točí.“

Brankář Marjanovič nevypíchl nikoho z protivníků, na něhož by si měl dávat mimořádný pozor. „Házená je kolektivní sport, takže je zbytečné někoho vyzdvihovat,“ podotkl. „Každý víme, že Motl je nejlepší střelec extraligy. Jenže není tam jenom on, mají hodně hráčů, kteří mohou být nebezpeční.“ Jak tedy uspět?

„Musíme si věřit, že můžeme semifinále zvládnout, věřit si, že můžeme něco dokázat. A důležité je, abychom do zápasů šli jako tým, společně, což se pak projeví i na výsledku,“ řekl Nemanja Marjanovič.

Semifinále házenkářů Baník Karviná – Lovosice V Karviné se týmy utkají dnes od 18.00 a v neděli od 10.30, případně 8. května v 18.00. V Lovosicích se bude hrát v sobotu 5. května, případně o den později vždy od 17.00. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Zubří - Plzeň.

Karvinským bude v dnešním duelu chybět střední spojka, opora Michal Brůna, který minule v Jičíně dostal v sezoně druhou přímou červenou kartu, což automaticky znamená stop na jedno utkání.

„Bude to velké oslabení, ale to ke sportu patří,“ uvedl Marek Michalisko. „Je to tahoun mužstva nejen střelecky, ale i morálně. Pomáhá klukům na hřišti a soupeři se před ním musejí mít na pozoru. Bude však na lavičce v roli vedoucího mužstva. Bude potřeba, abychom první utkání urvali i bez něho.“

Podle brankáře Marjanoviče bude při neúčasti Brůny nutné, aby každý z karvinských hráčů přidal ke svému obvyklému výkonu ještě deset procent. „Ale není to o jednom hráči, je to o celém mančaftu. Věřím, že ho další kluci nahradí. Navíc Michal bude s námi, na lavičce,“ dodal Nemanja Marjanovič.

Kvůli menším šrámům mohou domácím chybět i někteří další hráči. „Ale čeká nás semifinále, už se nemáme na co šetřit,“ prohlásil trenér Michalisko.