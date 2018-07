Vznik republiky připomenou i největší momenty českého sportu

Fanoušci, ale i sportovní novináři, vrcholní funkcionáři jednotlivých svazů a asociací, sportovní legendy a zástupci organizátorů vrcholných akcí budou od pondělka volit nejvýraznější moment z každé dekády. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny 28. září, kdy se výrazné osobnosti sejdou na Hradě i s prezidentem Milošem Zemanem.

„Projekt vznikl již loni, kdy jsme se bavili o tom, že je potřeba řádným způsobem připomenout výročí vzniku naší republiky, který je úzce spojen se sportem, se Sokolem,“ řekl předseda ČUS Miroslav Jansta na tiskové konferenci v Praze a poukázal na pomoc zástupců ČOS při vzniku Československa a zrodu Československé armády.

„Nejde nám o prezentování lidí, ale akcí či situací, které se zaryly do paměti českého státu, českého národa, ale i ostatních zemí ve světě,“ doplnil.

Vždy deset událostí z jednotlivých dekád postupně představí vždy v pondělí Česká televize na programu ČT Sport a web projektu www.momentysportu.cz. Odděleně budou hlasovat fanoušci a poté i takzvaná sportovní akademie.

„Česká televize si připomíná výročí sta let od vzniku republiky od začátku roku napříč všemi kanály. Přemýšleli jsme, jak zviditelnit sto let českého sportu, a i proto vznikla anketa. Podle původních plánů jsme chtěli vyhlásit jednu vítěznou událost, což by ale bylo nespravedlivé. Proto jsme se rozhodli hlasovat po dekádách,“ uvedl výkonný ředitel ČT Sport Jiří Ponikelský.

„Nehledáme největší výsledek, ale moment, který se zapsal do historie,“ dodal manažer projektu Marek Tesař.

V první dekádě 1918 až 1928 jsou v nabídce například první český olympijský vítěz Bedřich Šupčík, který ovládl šplh na hrách v Paříži 1924, první Slet ČOS na Strahově 1926 nebo automobilová závodnice Eliška Junková.

V dalších letech dojde na vítězství hokejistů na olympiádě v Naganu, olympijské triumfy Emila Zátopka, Jana Železného, Kateřiny Neumannové nebo úspěchy fotbalistů na mistrovství Evropy v Bělehradě 1976 či světovém šampionátu 1962.