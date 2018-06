Nejlepší domácí bikeři míří na Zadov. Pojedou i Kulhavý a Cink

„Je to pěkná a těžká přírodní trať. Je dobře, že se v takových scenériích závody jezdí,“ říká o šumavském Zadově jedna z nejlepších českých bikerek Karla Štěpánová. Ani ona, ani další nejlepší čeští bikeři by neměli o víkendu chybět na lyžarském stadionu na Churáňově. Právě tam se pojede čtvrtý podnik seriálu Českého poháru v cross country horských kol. Navíc byl pro letošní rok zařazen do kategorie C1, což je označení, které je v hierarchii závodů hned pod seriálem Světového poháru.

Český pohár MTB Časový harmonogram Sobota

Závody dětí od 13.15 hodin. Začíná se odrážedly a postupuje dalšími kategoriemi. Poslední závody jsou v plánu v 17.15 hodin. Vyhlášení výsledků dětských kategorií bude v 18 hodin. Neděle

masters 9.00

kadeti 10.15

junioři 11.15

ženy/U23/juniorky 12.30

muži elita 14.45

vyhlášení výsledků 16.45

„Pojede se o pěkné peníze i o body do žebříčku, takže konkurence by mohla být opravdu dobrá. Těším se,“ dodává Štěpánová, rodačka ze Zlivi u Českých Budějovic.

A její slova potvrzuje i ředitel závodu Luděk Sáska. „Přihlášeni jsou nejlepší čeští jezdci v dospělých i juniorských kategoriích. Čekají nás pěkné závody,“ vyprávěl.

Na start by se měli postavit Jaroslav Kulhavý – olympijský vítěz v cross country. Chybět by neměl Ondřej Cink, který se k horským kolům vrátil po pauze na silnici, při níž se loni zúčastnil i slavné Tour de France.

Pojede i vedoucí muž Českého poháru Jan Škarnitzl. V ženách zase jeho sestra Jitka, která vede pořadí, nebo právě Karla Štěpánová, jež je hned za ní. Chybět nebude ani bývalý vimperský závodník Jan Vastl a další účastníci závodů Světového poháru – v dospělých i juniorských kategoriích.

„Přišly nám přihlášky z Polska. Startovat by měli i Mexičané. Bohužel se zrovna v tomhle termínu jedou závody stejné kategorie v Německu a v Rakousku, takže ta úplně top zahraniční konkurence u nás nebude. I přesto si myslím, že díky našim jezdcům to budou dobré závody,“ doufá Luděk Sáska.

Pojedou podruhé za sebou

Český pohár se vrátil na Zadov v loňském roce po tříleté pauze. Letos se posunul do vyšší kategorie a ředitel Sáska by v této tradici rád pokračoval a nejlepší české bikery zval každý rok. „Uvažujeme i o pořádání mistrovství republiky, ale to bude samozřejmě na dalších jednáních s cyklistickým svazem,“ dodal.

Centrum celého závodu bude na lyžařském stadionu na Churáňově. Z něj se bikeři vydají na čtyřkilometrový okruh, který zčásti vede po churáňovské sjezdovce a pod lanovkou. „Právě tam jsou krásné technické a kamenité pasáže. Ideální pro diváky,“ láká Sáska.

A trať oceňuje i Karla Štěpánová. „Nechybí na ní moderní prvky,“ říká. Diváci, kteří dorazí, pak mají vstup do celého areálu zdarma.

Na Zadově se bude závodit v sobotu i v neděli. V sobotu budou jezdit dětské a žákovské kategorie. Večer pak mají v areálu sjezdovky na Kobyle připravené zahájení letní sezony s koncertem kapely MP3. Ten den bude zdarma čtyřsedačková lanovka i rozhledna na bývalém skokanském můstku.

Juniorské a dospělé kategorie vyrazí na start v neděli. Dopoledne junioři, po poledni ženy a hlavní závod mužů odstartuje ve 14.45 hodin.