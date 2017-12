Kouč Liberce před odvetou v poháru: Zase bude záležet na servisu a příjmu

Liberecký tým, který je aktuálně v pozici lídra české extraligy, posune do osmifinále druhého nejvýznamnějšího evropského poháru jakákoliv výhra. Pokud domácí zvítězí 3:0 nebo 3:1, budou postup slavit oni, v případě jejich výhry 3:2 rozhodne o postupujícím následný zlatý tie-break.

„V prvním utkání u nás měli hráči Burgasu velice nepříjemný plachtící servis, který nám dělal v prvních třech setech velké problémy a těžko jsme se pak prosazovali proti jejich vysoké obraně na síti,“ řekl Michal Nekola, kouč Dukly.

„S jeho příjmem jsme se vypořádali až ve čtvrtém a v pátém setu a když jsme dobře přihráli, tak jsme byli v útoku výrazně lepší než soupeř a hráli jsme mnohem víc kombinačně. Podle mě bude v odvetě zase hlavně záležet na servisu a příjmu.“

Liberecká volejbalová výprava odletěla do Bulharska v pondělí dopoledne se všemi oporami kádru. „Uvidíme, jak se vypořádáme s jejich halou, která má kapacitu asi dva tisíce diváků, takže očekáváme hodně bouřlivé prostředí. My se ale musíme soustředit jenom na naši hru a ne na soupeře a okolí, to je alfa a omega naší hry. Pokud zahraje všech šest lidí na palubovce standardně dobře, tak věřím, že postoupíme dál,“ tvrdí Nekola.