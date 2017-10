Nebyla to moje chyba, on se nedíval, bránil se po nehodě Vettel

Oba mířili do boxů a počítali v hlavě body, které získali v závodě. Lance Stroll byl na vnitřku zatáčky, zatímco Sebastian Vettel na vnějšku. Oba se rozhodli, že vjedou do závodní stopy a došlo k nehodě. Více změnil směr jízdy Vettel, zatímco Stroll byl v momentu srážky už o něco vzadu a měl mu dát přednost. Podobně to viděli i sportovní komisaři závodu, kteří se rozhodli nikoho netrestat.

Vettel byl však úplně jiného názoru. „Vjel jsem na vnějšek, abych nasbíral na pneumatiky trochu žmolků gumy a myslím, že Lance měl stejný úmysl. Nedíval se ale, jestli tam už není nikdo jiný. Když jsem si ho všiml, bylo pozdě, abych se nehodě vyhnul,“ popisoval Vettel před televizními kamerami.

„Bylo to úplně zbytečné, stačilo, kdyby trochu dával pozor,“ pokračoval čtyřnásobný mistr světa. „Nebyla to moje chyba. Nemůžu za to, že se někdo rozhodne nasbírat žmolky gumy a narazí do mého auta.“

Lance Stroll bral výborné body za osmé místo, když kromě jiných porazil týmového kolegu Felipeho Massu, kterého předjel chvíli po startu. Kanaďan je toho názoru, že nikdo nebyl na vině.

„Opravdu divná nehoda. Už se nezávodilo, a tak to nemohl být úmysl ani od jednoho z nás,“ krátce zhodnotil Kanaďan, jehož Williams nebyl tolik poškozený jako Ferrari jeho soupeře.