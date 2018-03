Dva Moravané z Bronxu: Je skvělé, že o nás má reprezentační kouč zájem

Ačkoli se jejich týmu z newyorského Bronxu příliš nedaří, oba si působení v univerzitní soutěži pochvalují. A to zejména proto, že jim to vedle basketbalového rozvoje dává i čas na studium.

„Je skvělé, že můžete studovat a zároveň hrát basket. V Evropě, pokud hrajete na vyšší úrovni, tak to moc skloubit nejde. Z tohoto pohledu si nemohu stěžovat a jsem za to rád,“ poznamenává Slanina.

Rodák z Brna patří do velmi nadějného ročníku 1995, který byl v roce 2011 stříbrný na mistrovství Evropy do 16 let a následně startoval i na mistrovství světa do 19 let v Praze.

Svůj talent 208 centimetrů vysoký pivot rozvíjel v Itálii, ale pak se rozhodl pro americkou cestu a přes brooklynskou ASA College odešel do Fordhamu, kde patří k lídrům týmu s průměry 32 minut, 12,4 bodu, 4,3 doskoku, 1,1 asistence, 1,3 zisku a 1,3 bloku na utkání.

„Důležitým faktorem při rozhodování odejít do NCAA bylo studium. Všichni víme, že máme ještě život po basketbale. Také zázemí a veškeré věci okolo basketu jsou mnohem lepší pro hráče. Já bych rád pokračoval v dalším studiu, takže ve škole potřebuji mít nejhůře dvojky, takže se snažím soustředit na basket i školu co nejvíce,“ dodal Slanina, kterému pomáhá, že může bydlet přímo v areálu školy a neztrácí čas dojížděním na hodiny i tréninky.

Výhoda je i to, že má v týmu dalšího Čecha Pekárka. Ten je ve Fordhamu už třetím rokem poté, co si prošel pražskou akademií Get Better Academy zaměřující se na talenty z celé Evropy.

„David tady byl první a byl to jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl pro Fordham. Chtěl jsem někoho, s kým budu moct sdílet všechno. Oběma nám to pomáhá. Hlavně ze začátku mi David ukazoval, jak to tady chodí. Co se týče aklimatizace na Fordhamu, tak to byl důležitý faktor. Jsem rád, že jsme tu i dva, což se v zahraničí českým basketbalistům často nestává,“ řekl Slanina.

Olomouckého rodáka Pekárka loni přibrzdilo zranění a nyní se snaží opět prosadit mezi hlavní hráče týmu. V tomto ročníku má zatím průměry 17 minut, 5 bodů a 3,2 doskoku na utkání. „Je to skvělá zkušenost. Jsem vděčný za to, že jsem sem přišel. Určitě toho nelituji. Za sebe mohu tuto cestu doporučit. Hodně ale záleží, na jakou školu se člověk odhodlá jít,“ uvedl Pekárek.

„Je to pro nás s Prokopem skvělá příležitost a možnost se zlepšit v angličtině, získat vzdělání a udělat si důležité kontakty. Zvláště tady v New Yorku,“ dodal.

Oba jsou v hledáčku i českého reprezentačního trenéra Ronena Ginzburga, který například v roce 2014 oživil národní tým o Patrika Audu, vracejícího se z NCAA. Nyní plánuje, že v létě povede kemp pro hráče z univerzit. Na Pekárka se Slaninou se byl v lednu podívat osobně.

„Bylo pro mě dobré vidět oba naše hráče, jak na této úrovni hrají. Sledoval jsem je i v tréninku. Oba jsou potenciálními hráči pro národní tým, i když určitě ne pro nadcházející okno. Teď nemáme možnost s hráči pracovat. Možná před závěrečným oknem v červnu, kdy bude na přípravu víc času, přivedeme hráče z NCAA, abychom okysličili národní tým,“ řekl Ginzburg.

Videoreportáž ze zápasu Fordham - Davidson:

„Národní tým je ta největší pocta, takže rád bych se tam podíval. Na druhou stranu tu mám ještě rok a půl a cesta je ještě dlouhá. Mám hodně věcí, na kterých musím zamakat a pak uvidím třeba o národním týmu v budoucnu,“ prohlásil Slanina.

„Je skvělé, že se trenér přišel podívat a ukázal zájem o nás hráče, kteří jsme v Americe. S Prokopem jsme vděční, že se tu zastavil. A že bychom mohli v létě dostat šanci se ukázat, to zní opravdu zajímavě,“ dodal Pekárek.