Vítězná série sune basketbalisty Ústí do špičky, už jsou pátí

„Vítězství nad USK je pro nás strašně důležité a já si ho velice vážím, protože jsme neodehráli dobrý zápas. Podstatné ale je, že jsme po dlouhé reprezentační přestávce dokázali navázat na naše předchozí úspěchy a porazili jsme USK v plné síle,“ radoval se na klubovém webu ústecký kouč Antonín Pištěcký.

Sluneta rozhodla vyrovnaný duel až v poslední čtvrtině, kterou vyhrála 29:15. „USK bylo 25 minut lepším týmem, u nás chyběl někdo, kdo by to v útoku vzal na sebe, byl schopný něco vymyslet, cokoliv zahrát. Naštěstí nám soupeř neodskočil natolik, abychom se nedokázali do zápasu vrátit zpátky. Pohled na skóre vypadá jako jednoduchá výhra, ale tak to vůbec není, rozhodla až závěrečná dvouminutovka,“ upozornil Pištěcký.

Kouč hostů Dino Repeša byl zklamaný, že jeho tým v závěru ztratil dobře rozjetý zápas. „Měli jsme zhruba 25 minut navrch, pak ale přišly hloupé chyby, sobecká rozhodnutí a Ústí se dostalo do výhody. Udělali jsme příliš mnoho chyb na to, abychom si zasloužili vyhrát.“