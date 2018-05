Basketbalisté Pardubic se natrápili, ale v boji o ligový bronz vedou

„Měli jsme úseky, kdy jsme hráli dobře, ale nebylo to pěkné utkání. Urvali jsme vítězství, ale co bychom za takovou škaredou výhru dali v semifinále. Tam jsme hráli stejně, prohráli,“ hodnotil rozporuplně vítězství svého týmu pivot Kamil Švrdlík.

Pardubice si byly schopné vytvořit vedení, ale pořád se o něj musely strachovat. „Byla na nás vidět křeč. Měli jsme naštěstí několik bodových sérií v prvním i druhém poločase, což bylo rozhodující, ale hodně nás srážely trojky,“ hovořil jeden z koučů Beksy Tomáš Bartošek.

Dvanáct bodů z nich nasázel svitavský Pavel Slezák. „Čtyřikrát jsme ho nechali, aby se jednoduše uvolnil a vrátil Svitavy do zápasu. To si musíme do dalšího utkání pohlídat, stejně jako obranný doskok,“ upozorňoval Bartošek.

Vůbec nikdo by nemohl být překvapený, kdyby se Svitavám dokonce v Pardubicích v prvním zápase podařilo zvítězit, ale podle trenéra Turů bylo proti pardubické domácí prostředí.

„Tahle hala je pro hostující družstva velmi nestřelecká. Nemyslím si, že by obrana Beksy byla tak kompatibilní, abychom dali jen 65 bodů. Prostě jsme byli jen dřeváci, ale to se někdy stane,“ měl pochopení pro výkon svého týmu šéf svitavské lavičky Lubomír Růžička.

I přes prohru ale podle svých slov vidí cestičky za vyrovnáním série. „Podle našeho taktického plánu se nám podařilo udržet Beksu v přechodové fázi a v bodech z druhých šancí jsme dokonce o jeden zvítězili. V dalším utkání musíme hrát s mnohem větším entuziazmem a sebevědomím na útočné polovině, pak pevně věřím, že se ještě do Pardubic vrátíme,“ neskládá zbraně Růžička.

Zápas rozhodovaly také bodové šňůry. Jednou vedly o sedm bodů Svitavy, podruhé zase Pardubice. „Já bych ještě rád doplnil, že Pardubice měly o 11 šestek víc. Řekli jsme si, že chceme soupeře trochu víc atakovat, ale ten si chodil pro fauly, to taky rozhodlo,“ připojil se na pozápasové tiskové konferenci k hodnocení také svitavský pivot Jiří Jelínek.

Série pokračuje v neděli 20. května v 17.15 ve Svitavách druhým zápasem. Případný třetí rozhodující je pak na programu 22. května opět v Pardubicích na Dašické.