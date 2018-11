Kondiční trenér Švarc: Sám jsem hrával. Vím přesně, co kluci potřebují

Potřebuje basketbal při svém současném vývoji atletického trenéra?

V zápasech roste počet kontaktů. Aby hráči ustáli souboje, potřebují mít silný střed těla a silné nohy. V současnosti hodně záleží na tom, jak jste dobrý atlet. Jak umíte tělo připravit na samotnou hru.

Přibývají i zranění. Existuje způsob, jak se jim dá předejít?

Potřebujeme kompenzovat jednostranné zatížení hráčů. U basketbalistů to jsou například neustálé dopady. Vzhledem k tomu, že jsou pravorucí, nebo levorucí, dělají řadu jednostranných pohybů. Díky tomu je jedna část těla přetížená a náchylná ke zranění. Kompenzační cviky to vyrovnávají.

Basketbal jste sám hrával. Pomáhá to při tréninku hráčů Olomoucka?

Určitě, protože přesně vím, co kluci potřebují. Vyzkoušel jsem si to sám na sobě. Zjišťoval jsem, v čem potřebuji být lepší atlet, abych pak byl lepší basketbalista. To je zkušenost, kterou teď můžu využít.