Derby o basketbalový bronz začíná. Svitavy vyzvou Pardubice

„Jsme zklamaní, že se nám nepodařilo postoupit do finále (Pardubice podlehly Opavě 1:4 na zápasy), ale teď je potřeba v sobě najít vnitřní sílu a odhodlání uspět v boji o třetí místo,“ hovoří za pardubickou kabinu jeden z jejích koučů Tomáš Bartošek.

Právě toho, že na Dašické převládá hlavně zklamání z předchozí porážky, by mohly Svitavy využít. Ty totiž padly už před nějakou dobou s Nymburkem 0:4 a měly spoustu času se na závěrečné boje připravit.

A navíc. Už samotný postup do semifinále byl pro Tury obrovským úspěchem, natožpak kdyby po bronzové medaili v poháru získali ještě druhou.

„Už před sezonou jsme se bavili o tom, že máme na to hrát o medaile. Třetí místo v poháru bylo něco neskutečného, byla to vůbec první medaile v historii klubu. Teď chceme získat další,“ nezastírá křídelník Garret Kerr v rozhovoru pro klubový web. Jeho slova potvrzuje i Roman Marko.

„Ze začátku tam bylo lehké zklamání z toho, že jsme Nymburk nedokázali potrápit víc, ale už je to týden a kus za námi. Na poslední sérii jsme namotivovaní dostatečně,“ slibuje Marko, jenž během semifinále žehral také na řadu zraněných. On sám měl výron v kotníku a nezasáhl do čtvrtého zápasu.

„Týden jsem měl pauzu, ale už jsem zpátky v tréninku a připravený nastoupit,“ informuje o svém zdravotním stavu jednatřicetiletý rozehrávač.

V letošní sezoně se spolu oba Východočeši střetli prozatím čtyřikrát. Třikrát vyhrály značným rozdílem Pardubice, jednou pak o dva body Svitavy. Papírový favorit série je tedy jasný.

Pardubice ovšem už platily za favority i v předešlých sériích. Nejvíc proti Ústí nad Labem, přes které postoupily až v posledním možném sedmém zápase.

„Minimálně s Opavou dobře bránily, ale skřípalo to, když hrály do plných. Musíme jim zamezit v protiútocích, pak máme šanci,“ tuší Marko.

„V každém případě musíme začít od obrany, kde nesmíme soupeři dovolit jednoduché koše. V útoku pak bude potřeba dobře číst hru. Musíme mít cit pro to, kdy se vrhnout do rychlého protiútoku, a kdy bude naopak lepší sehrát nacvičenou akci,“ střádá zase plány na úspěch trenér domácích Bartošek.

A kde vidí největší sílu Svitav? „Mají hodně organizovanou hru na obou polovinách hřiště. Snaží se o rychlý přechod dopředu, pro což mají vhodné typy hráčů, takže to budeme muset zastavit, plus je třeba si dát velký pozor na jejich útočný doskok,“ tvrdí před sérií hrané na dvě vítězná utkání.

„Je to ideální. Sezona je dlouhá a síly už docházejí,“ uvítal Marko.