Je to obrovské zklamání, říká po sestupu jindřichohradecký hráč Zuzák

„Věřili jsme, že to udržíme. Je to obrovské zklamání,“ přiznal jeden z nejzkušenějších hráčů Jindřichova Hradce Stanislav Zuzák.

Jihočeši dokázali zvítězit v prvním zápase, který se hrál v pátek u Vajgaru, 96:93. Jenže tříbodový náskok se ukázal být málo. V odvetě totiž jasně dominovali Východočeši. Po třetí čtvrtině vedli 73:57 a jen výborná čtvrtá část pomohla Jindřichovu Hradci k tomu, aby utkání dotáhl na rozdíl tří bodů 84:81, a hrálo se tak prodloužení. V něm však znovu byli lepší domácí, kteří celkově zvítězili 102:91.

Jindřichův Hradec tak přichází o nejvyšší basketbalovou soutěž po osmi sezonách, které v ní strávil. „Nechci se na nic vymlouvat, měli jsme je jako celek z nejvyšší soutěže přehrát. Co to bude znamenat pro basketbal v Jindřichově Hradci, nevím, to začneme řešit až teď. Já se budu rozmýšlet, jestli budu pokračovat jako hráč, nebo v jiné roli,“ dodal Zuzák.