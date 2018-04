Program jindřichohradeckého Šouly: play out, baráž, operace

„Člověk by jim na hřišti rád pomohl, ale nešlo to,“ popisuje Jiří Šoula, který chodil na domácí zápasy o berlích. Na venkovní nejezdil, ale když Hradečtí hráli, sledoval všechno u počítače.

„Trénovat jsem začal naplno až na začátku března,“ vysvětluje. Dřív ho na palubovku nepustilo těžké zranění kotníku. Ten mu při dopadu po jednom ze soubojů vypadl mimo kloubní jamku. Nejdřív měl sádru, potom speciální ortézu. Našlapovat a chodit začal až po nějakých dvou měsících. A postupně nohu zatěžoval víc a víc.

Na lavičce hradeckého mužstva se objevil poprvé 12. března v nadstavbě doma s Kolínem. Ale do hry zasáhl až o devět dní později na palubovce USK Praha. Když Hradečtí o víkendu nastoupili v play out proti Brnu, oslavil tím pomyslný měsíc od svého návratu, kdy sbírá minuty po minutě a chce se dostat do optimální formy na důležité barážové zápasy. Jihočeši prohráli 95:104 a Šoula nasbíral čtyři body.

„Čekal jsem ten návrat o něco horší. Aktuálně je to pro mě těžké spíše fyzicky než psychicky, protože zkouším, co všechno noha vydrží,“ vysvětluje Jiří Šoula, který potvrdil, že stoprocentně fit zatím není. A po sezoně ho čeká ještě operace problematického místa. Teprve po ní by se mělo všechno vrátit do normálu.

„Ve své kariéře jsem zatím měl nejhorší zranění poškozené vazy v kotníku. To jsem byl mimo asi tři týdny. Na tomhle zranění bylo nejhorší, že nevíte, kdy se vrátíte zpátky,“ dodal letos třiadvacetiletý hráč.

Teď ale do hry připraven je. „Trenér mě občas pošetří, když je potřeba. Chceme být všichni připraveni na baráž, která je pro nás nejdůležitější,“ připomíná.

S boji o nejvyšší soutěž má už zkušenosti. Před dvěma lety ji museli jindřichohradečtí hráči absolvovat proti Hradci Králové. „Letos je to zatím horší v tom, že nevíme, jestli se bude hrát turnajově ve třech týmech, nebo systémem doma a venku s jedním,“ vysvětloval Šoula.

„Ale nejdůležitější bude z naší strany nic nepodcenit. Já už jsem teď v rámci rozehrání absolvoval nějaké prvoligové zápasy za Jihlavu a rozdíl mezi oběma soutěžemi je pořád značný. Ale musíme k tomu prostě přistoupit na sto procent,“ vysvětluje.

Právě podobný vstup jim nevyšel v zatím poslední baráži. To prohráli v prvním zápase v Hradci Králové. „Ve druhém už jsme ale hráli tak, jak jsme hrát měli, a projevilo se to,“ vysvětlil Jiří Šoula.