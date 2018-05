Liga ano, basket v Hradci Králové si to zaslouží, říká šéf nováčka

Nejvyšší soutěž se tak do Hradce Králové vrátí po dlouhém čtvrtstoletí od chvíle, kdy se zde hrála naposledy.

Zvažovali jste vůbec, že byste mohli odmítnout?

Takhle ta otázka snad ani nezněla. My jsme tomu, abychom se mezi elitu dostali, věnovali řadu let značné úsilí, kdybychom tam teď nešli, tak by asi bylo něco špatně. Navíc hradecký basketbal si to zaslouží. Nejvyšší soutěž se tu nehrála pětadvacet let, to je několik hráčských generací. Jsem rád, že jsme ji sem vrátili. Konečně můžeme říct, že sezona je opravdu úspěšná.

Co vy? Máte za sebou s celým týmem spolupracovníků dlouhou cestu, postup z baráže vám vyšel až na čtvrtý pokus. Jak si to užíváte?

Hlavně se těšíme, i když víme, že nás čeká spousta práce, rozdíl mezi první ligou a Národní basketbalovou ligou je ve všech směrech značný.

Máte za sebou tři neúspěšné baráže, jak jste prožíval tu současnou, která konečně vyšla?

Bylo to drama se vším všudy. Oba zápasy a zvlášť odveta. Krásný zážitek se šťastným koncem pro nás.

Neměl jste v odvetě obavy, že po ztrátě potřebného náskoku na konci základní hrací doby opět můžete o postup na poslední chvíli přijít?

I když se nám to v minulých dvou letech po nadějných výsledcích v prvním zápasech doma stalo, tentokrát jsem vnitřně věřil. Měli jsme s tím zkušenosti, kluci hráli dobře. Nervy to ale byly, kdo to viděl, ví, o čem mluvím. Vždyť si vezměte jen posledních patnáct vteřin základní hrací doby. Tam nám míč třikrát za sebou skončil na obroučce a nakonec jsme byli rádi, že jsme to uhráli alespoň na prodloužení, protože soupeř získal míč a měl dost času rozhodnout.

Jak moc vám v úspěšné baráži pomohli hráči z mistrovského Nymburka?

O kvalitách Martina Peterky, který hrál jenom v ní, není potřeba diskutovat. Má našlápnuto k výborné kariéře, tady dostal možná poslední možnost zahrát si s bratrem Ondrou a ještě pod vedením táty. Martin Kolář tady nebyl jen na baráž, ale už od února, ten má všechno před sebou.

Baráž jste v minulých třech letech nezvládli, připravovali jste se na ni letos jinak?

Dá se to tak říct. Řekli jsme, že zkusíme něco jiného. Trochu nám pomohlo i to, že letos poprvé byla baráž brána jako samostatná soutěž, takže v ní mohli hrát hráči z nejvyšší soutěže, což byl případ právě Martina Peterky.

Také jste poprvé v historii klubu angažovali Američana. Podle výkonů se osvědčil...

Je to vždycky trochu loterie. S Marquardtem jsme se domluvili na dva měsíce a měli jsme v jeho případě obrovskou kliku. Výborný hráč, který byl i v baráži jednou z opor, navíc výborný lidsky, do kolektivu zapadl skvěle. Máme na něj opci, byli bychom rádi, kdyby zůstal, už jsme o tom i mluvili.

Vaše účast v nejvyšší soutěži přinese i derby s Pardubicemi, co na to říkáte?

Že už nejste zdaleka první, kdo se na to ptá. Pardubice jsou dnes top týmem. Věřím, že to bude opravdový šlágr jako ve všech jiných sportech.