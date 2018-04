Basketbalisté Děčína končí, Ústí nad Labem si vynutilo zápas číslo sedm

Tuři využili třetí mečbol

Děčínu se povedlo odvrátit dva mečboly, třetí už ne. Tuři v sobotu doma zdolali Válečníky 84:69 a série skončila 4:2.

„Přestože jsme prohráli, byli jsme důstojným soupeřem, hra z naší strany měla některé skvělé momenty. Některé i slabší, ale to patří k play off. Sérii jsme asi ztratili tím, že jsme prohráli první dvě domácí utkání. Že jsme jedno nezvládli, to se stát může, ale prohráli jsme obě dvě a je skutečně těžké hrát z deficitu 0:3 a chtít to celé obrátit. Dnes už to sportovně nešlo,“ uznal děčínský kouč Pavel Budínský.

Kapitán Jakub Houška viděl hlavní rozdíl v úspěšnosti střelby. „Tuři potvrdili, že jsou lepší střelci než my. Ve čtvrtfinále jsme se s tím hrozně trápili. Chyběla nám větší procentuální úspěšnost, možná až na domácí pátý zápas. V tom byly Svitavy nad námi a mohly se o střelbu opřít, my se o ni opřít nemohli. Ztratili jsme na začátku domácí duely a to bylo pro nás hrozně složité,“ poznamenal pivot Houška.

Po třech stříbrných medailích v řadě tak Válečníci skončí sezonu bez cenného kovu. „Musíme se poučit, trochu si odpočinout a v hlavách si srovnat, jakou cestou chceme jít dál. Válečníci musí teď zapracovat na spoustě dalších aspektů, aby se rozvíjeli i mladší hráči, pro které to byla velmi dobrá konfrontace,“ přemýšlí Budínský.

Ústí znovu šokovalo

Podceňovaná Sluneta znovu šokovala velkého favorita, v šestém čtvrtfinále porazila po základní části druhé Pardubice 88:87 po prodloužení a vynutila si rozhodující sedmý zápas.

Sluneta přitom včera na domácí palubovce v základní hrací době ani jednou nevedla, ještě v poslední čtvrtině prohrávala dokonce o 15 bodů, přesto se jí podařilo vyrovnat stav série na 3:3.

Závěrečných šest minut domácí ovládli v poměru 20:5, prodloužení zařídil trojkou Michal Šotnar, který bezprostředně odpověděl na tříbodový koš Jiřího Welsche. Šotnar zpoza tříbodového oblouku otevřel i nastavení a ve zbytku utkání se z dálky trefil ještě dvakrát.

Poslední útok měli k dispozici hosté, ale nejlepší střelec zápasu Brandon Spearman k 32 bodům další nepřidal. Šotnar se dostal na 16 bodů, ústeckým lídrem byl s 23 Ladislav Pecka. Rozhodující zápas dramatické čtvrtfinálové série je na programu ve čtvrtek v Pardubicích.