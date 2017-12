Washington po úderu vstal. Beal vysázel 51 bodů, Satoranský mu byl k ruce

Tomáš Satoranský znovu nastoupil do zápasu až z lavičky, stává se však specialistou na koncovky. Akce Washingtonu v Portlandu rozehrával po celou čtvrtou čtvrtinu, ve které si taky zapsal většinu svých statistických údajů. Nakonec nastřádal sedm bodů, čtyři doskoky a tři asistence.

Český rozehrávač za 24 minut na hřišti proměnil tři z pěti střel a zvládl pátý z posledních šesti zápasů bez jediného ztraceného míče.



Po krachu v Utahu 69:116 a při zranění Johna Walla se takřka vše točilo kolem druhé z washingtonských hvězd. Bradley Beal odehrál přes 43 minut a vystřelil v 37 případech - 21krát úspěšně. Jeho 51 bodů je novým rekordem i pro portlandskou arénu Moda Center.

„Šel jsem do zápasu s tím, že budu hrát agresivně, zvlášť po to minulém utkání. Tak jako jsem hrál poslední čtyři nebo pět zápasů. Hrál jsem uvolněně a bavil se,“ řekl ke svému výkonu Beal. „Na NBA je skvělé, že se hned můžete zase odrazit a přesně to se dneska stalo,“ pochvaloval si jeho spoluhráč Marcin Gortat.



Wizards se utrhli Portlandu ve druhé čtvrtině, kterou ovládli 27:15.



Zbylým členům základní pětky Wizards se příliš nevedlo, Otto Porter Jr. zvládl jen dva body (plus 10 doskoků), Gortat čtyři. Markieff Morris se trefil jen dvakrát z deseti pokusů a dal osm bodů. V posledních momentech zápasu, kdy hosté hájili náskok, tak Beala obklopovali náhradníci, vedle Satoranského ještě Kelly Oubre Jr. (14 bodů) a Mike Scott (10 bodů).

Blazers nenašli na Beala spol. protizbraň, ač se Damian Lillard snažil 30 body, devíti asistencemi a osmi doskoky. Al-Farouq Aminu zapsal 17, Jusuf Nurkič 15 a C. J. McCollum 14 bodů. Nurkič se v koncovce zranil.

Russell Westbrook se postaral o vítězství Oklahoma City nad Utahem 100:94, podílel se na něm 34 body, 14 asistencemi a 13 doskoky, svým osmým triple-double v této sezoně NBA, ale také sedmkrát ztratil míč. Westbrookovi sekundoval s 21 body Paul George, o bod méně nastřílel Steven Adams. Carmelo Anthony je doplnil 14 body a osmi doskoky.

Thunder letos závěry nevycházejí, ale s Jazz přišla výjimka - v poslední dvanáctiminutovce otočili vývoj, když ji opanovali 32:14. Jazzmani ještě před poslední částí vedli o 12 bodů. Vedl je s 31 body a pěti zisky nováček Donovan Mitchell. Joe Ingles ho doplnil 16 body.

Devin Booker se po cestě Východní konferencí dostal do výborné formy, ale teď narazil, když si tři minuty před koncem poranil třísla. Jeho Phoenix tím pádem šanci na zvrat utkání s Torontem nedostal, v hale Raptors podlehl 113:126. Booker si stihl zapsat 19 bodů (trefil však jen čtyři ze svých 15 střel) a osm asistencí.

Domácí celek vedli tradiční opory Kyle Lowry (20 bodů, 10 asistencí a šest doskoků) a DeMar DeRozan (20 bodů, osm asistencí a sedm doskoků), Serge Ibaka připojil 19, nováček O. G. Anunoby 16 a C. J. Miles 15 bodů. Kanadský tým si pomohl 15 trojkami, o pět z nich se postaral Lowry.



Suns nestačilo ani osm dvouciferných střelců, 14 bodů (a sedm doskoků) si připsal Alex Len, na 13 bodů se dostali další náhradníci Josh Jackson a Troy Daniels. Greg Monroe dostal šanci v základní pětce a využil ji k 11 bodům a 10 doskokům.

Výsledky NBA

Toronto - Phoenix 126:113

Portland - Washington 92:106 (host. Satoranský 7 bodů, 4 doskoky, 3 asistence a 1 zisk)

Oklahoma City - Utah 100:94