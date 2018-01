Dellavedova? Zákeřný a nepříjemný. Satoranský popisuje střet s raubířem

Washington postrádal zraněnou oporu Otto Portera, ale začal dobře a brzy si vypracoval vedení o 11 bodů. Pak se však začal prosazovat nájezdy Janis Adetokunbo a ve vyrovnané koncovce byla na základní pětce Washingtonu patrná únava, protože celou noc tým Wizards cestoval zpátky domů z utkání v Memphisu.

„Úplně bych se na to nevymlouval, protože oni také včera hráli, ale o trochu dříve a přijeli do Washingtonu dříve než my. Na některých hráčích únava byla vidět, ale nebylo to nic rozhodujícího,“ řekl za poražené Tomáš Satoranský.

O výsledek se postaral zejména hvězdný Řek Adetokunbo, který zaznamenal 34 bodů, 12 doskoků a sedm asistencí.

Český reprezentant v dresu Wizards stihl za 15 minut tři body a asistenci.

„Bylo to vyrovnané utkání, oba týmy hrály dobře, ale rozhodlo, že oni na konci dali více svých střel. Janis (Adetokunbo) tam měl tři střely z odskoku. Ukázal, proč vede hlasování do Utkání hvězd. Má neuvěřitelnou sezonu. Až ještě vylepší střelbu, tak bude prakticky nezastavitelný. Je super, jakou dělá reklamu pro evropský basket. Touhle sezonou se řadí mezi ty největší evropské velikány, kteří v NBA hráli,“ chválil Satoranský řeckou hvězdu Milwaukee.

Washington měl šanci utkání zlomit osm minut před koncem za stavu 90:92, kdy sudí vyloučili hostům rozehrávače Matthewa Dellavedovu za hrubý faul na Bradleyho Beala, který skončil hromadnou melou na palubovce. Jenže rozhozený Beal zahodil oba trestné hody i následnou střelu a nevyužil nabídnuté šance.

Matthew Dellavedova stáhl Bradleyho Beala:

„Jakmile někdo chytne soupeře kolem krku, tak pro mě je to jasné vyloučení. Dellavedova tu má nálepku zákeřného hráče, protože dělal takové chvaty i v play-off s Clevelandem a Torontem. Je to hodně zkušený hráč, má přehled, fyzicky nepříjemný. Nebylo úplně lehké ho bránit,“ popisoval Satoranský.

Australský rozehrávač z týmu Bucks k prvnímu vyloučení v kariéře může inkasovat ještě dodatečný trest - ale totožně by mohl dopadnout i Beal, který při strkanici zasáhl rozhodčího.

S Milwaukee se Washington utká znovu za týden. „Budeme se snažit jim porážku vrátit,“ dodal český reprezentant.