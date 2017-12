Washington selhal, Rondo útočil na rekord NBA a čtyřicátník Carter řádil

Washington pokazil v Atlantě poslední čtvrtinu 23:35 a odnesl si nečekanou 14bodovou porážku. Tomáš Satoranský dostal v týmu poražených Wizards prostor na 12 a půl minuty, do statistik zapsal dva body, když trefil jednu ze dvou střel, čtyři asistence a tři doskoky.

Bradley Beal byl nejlepším střelcem jeho týmu s 20 body, Markieff Morris zvládl 18 bodů a osm doskoků, Otto Porter Jr. 15 bodů a sedm doskoků a náhradník Jodie Meeks 14 bodů. John Wall zazamenal 10 bodů a 11 asistencí.

Hawks k devátému vítězství došli za pomoci 21 bodů (16 ve druhém poločase) a sedmi asistencí Dennise Schrödera, Ersan Ilyasova pomohl 20 body a devíti doskoky a Marco Belinelli nastřílel 19 bodů.

Po boji s Golden State zklamal Cleveland na palubovce Sacramenta 95:109. A dosti nečekaně ho porazil nejstarší muž soutěže - brzy jedenačtyřicetiletý Vince Carter. Ten trefil deset z dvanácti střel a s 24 body byl střelcem utkání, přidal k nim pět doskoků, v posledních třech zápasech přitom ani nenastoupil.

Willie Cauley-Stein pomohl 17 body a devíti doskoky, Bogdan Bogdanovič 16 body a osmi asistencemi a Zach Randolph 14 body a sedmi doskoky.

Vince Carter proti Clevelandu a proudu času:

Cavaliers nebyl nic platný další triple-double LeBrona Jamese - 16 bodů, 14 asistencí a 10 doskoků - či jeho pět zisků. Superhvězdný křídelník se znovu hledal střelecky, proměnil jen šest ze 17 pokusů. Nestačilo ani 23 bodů Kevina Lovea či pět trojek a 15 bodů J. R. Smithe.

Velký večer Rajona Ronda vyústil ve vítězství New Orleans 128:113 nad Brooklynem. Jedenatřicetiletý rozehrávač si 25 asistencemi utvořil nový osobní rekord i maximum klubu (překonal 22 asistencí Chrise Paula). Na 25 asistencí v jednom utkání naposledy dosáhl Jason Kidd v roce 1996. Za pouhých 30 minut na hřišti přidal Rondo i sedm doskoků a dva body.

„Rád přihrávám. Je pro mě požehnání, že mohu hrát s tolika výbornými hráči, a jsem pyšný na to, že jim dokážu usnadňovat práci,“ uvedl Rondo. „V jednu chvíli to vypadalo jako Harlem Globetrotters. Je to zábava hrát takhle,“ pochvaloval si kolotoč přihrávek DeMarcus Cousins.

Po Rondových asistencích se čtyři střelci Pelicans dostali přes dvacetibodovou hranici, nejlepší byl s 33 body Anthony Davis, který přidal i šest bloků. Cousins zvládl 27 bodů a 14 doskoků, Jrue Holiday 23 bodů a E’Twaun Moore je doplnil 20 body.

Poražené Nets vedl Caris LeVert s 22 body, sedmi asistencemi a šesti doskoky. Nik Stauskas připojil 21 bodů, když trefil sedm trojek z 10 pokusů. Quincy Acy se dostal na 18 bodů a Rondae Hollis-Jefferson na 15 bodů a sedm doskoků.

Golden State zvládlo duel proti Utahu 126:101, když třetí čtvrtinu opanovalo 42:22 a celou druhou půli 78:54. Kevin Durant vedl Warriors 21 body a ve čtvrté čtvrtině už mohl odpočívat. Patrick McCaw dodal jiskru 18 body, Klay Thompson a Nick Young přidali po 15 bodech a Draymond Green je doplnil 14 body, osmi doskoky a osmi asistencemi.

„V té třetí čtvrtině jsme výborně bránili, což nás nakoplo v ofenzivě,“ uvedl kouč Steve Kerr. Nejlepší tým soutěže, kterému stáje chybí zraněný Stephen Curry, vyhrál třináctý z posledních čtrnácti zápasů.

Nejlepším střelcem Utahu i zápasu byl náhradník Rodney Hood s 26 body, Derrick Favors přidal 17 bodů a 10 doskoků, Donovan Mitchell 17 bodů a sedm doskoků.

Toronto prohrálo podruhé za sebou, na hřišti rozjíždějícího se Oklahoma City neuspělo 107:124. Vítězné Thunder táhli za šestým vítězstvím v řadě Paul George (33 bodů, sedm trojek, plus osm doskoků) a Russell Westbrook (30 bodů, 13 asistencí a osm doskoků, ale i sedm ztrát), Carmelo Anthony a Steven Adams připojili po 18 bodech.

C. J. Miles vedl poražené Raptors 20 body (šest trojek) a Jonas Valančiunas zapsal 16 bodů. DeMaru DeRozanovi se po Vánocích nedaří, pro,měnil jen čtyři ze 16 střel a dostal se na 15 bodů. Kyle Lowry má 13 bodů a 10 asistencí.

Sestřih ze zápasu Oklahoma City - Toronto:

Boston naopak nezaváhal v Charlotte 102:91 a po porážkách konkurentů si pojistil vedení v tabulce Východní konference. Nováček Jayson Tatum velel k výhře v poslední části deseti ze svých 18 bodů. Kyrie Irving se dostal na 21 bodů a osm asistencí a Al Horford nastřádal 20 bodů plus 11 doskoků.

Kemba Walker byl nejlepším střelcem utkání s 24 body, pro Hornets to však bylo málo. Dwight Howard přidal k 12 bodům 17 doskoků.

Zápas Minnesoty s Denverem rozhodlo až prodloužení, po němž se domácí Timberwolves radovali z vítězství 128:125. Dvanáct z jejich 14 bodů v nastavené pětiminutovce nastřílel Jimmy Butler, který si díky tomu posunul maximum v ročníku na 39 bodů.

Andrew Wiggins sekundoval 21 body. Wolves dohrávali bez tří členů základní pětky (Karl-Anthony Towns a Taj Gibson se vyfaulovali a Jeff Teague se zranil), přesto slaví pátou výhru v řadě. Gibson stihl 20 bodů. Towns 14 bodů a 13 doskoků a Teague 11 bodů a 10 asistencí.

Nejlepším střelcem Nuggets byl tentokrát Will Barton s 28 body. Trey Lyles zvládl 23 bodů a 10 doskoků, Nikola Jokič 22 bodů a devět doskoků a Jamal Murray 21 bodů, osm asistencí a sedm doskoků.

Jimmy Butler dovedl Minnesotu k výhře nad Denverem:

Chicago přehrálo New York 92:87 s pomocí dvou úspěšných šestek Krise Dunna osm sekund před koncem. Celkově tento mladý rozehrávač Bulls zapsal 17 bodů. Lauri Markkanen pomohl k devátému vítězství z jedenácti zápasů 12 body. New Yorku šéfoval Kristaps Porzingis s 23 body, Courtney Lee se dostal na 17 bodů.

Memphis se pokouší zastavit svůj pád na dno Západní konference. Na palubovce LA Lakers si poradil 109:99. S 32 body ho vedl Tyreke Evans, proti unaveným domácím se Jarell Martin prosadil 20 body, Andrew Harrison 15 body a Deyonta Davis 14 body. Marc Gasol nasbíral 11 bodů, devět doskoků, pět asistencí a tři bloky.

Brandon Ingram byl hlavní útočnou zbraní Lakers s 23 body. Jordan Clarkson se dostal na 22 bodů a Kentavious Caldwell-Pope zvládl 16 bodů.

Dallas přehrál Indianu 98:94, když se v jeho řadách našlo šest dvouciferných střelců. Dirk Nowitzki je vedl 15 body. V dresu Indiany se na 16 bodů a 15 doskoků dostal Lance Stephenson, Myles Turner a Darren Collison rovněž zaznamenali po 16 bodech. Victor Oladipo zápas vynechal.

Výsledky NBA

Charlotte - Boston 91:102

Indiana - Dallas 94:98

Atlanta - Washington 113:99 (hostující Satoranský 2 body, 4 asistence a 3 doskoky)

Chicago - New York 92:87

LA Lakers - Memphis 99:109

New Orleans - Brooklyn 128:113

Oklahoma City - Toronto 124:107

Sacramento - Cleveland 109:95

Golden State - Utah 126:101

Minnesota - Denver 128:125 po prodl.