Los Angeles se play off vyhne, rozhodli Barton s Jokičem

dnes 0:40

Už je to jisté, do Los Angeles se play off basketbalové NBA nepodívá. Po Lakers přišli o naděje také Clippers, když doma podlehli Denveru 115:134. Naopak Nuggets své šance dostat se do boje o titul výhrou navýšili, vyrovnali se osmé Minnesotě.

Denver na palubovce LA Clippers od první čtvrtiny navrch a náskok navyšoval až k hranici 21 bodů. Jednoho rivala tím poslal z play off, s druhým, Minnesotou, může podobně naložit ve středu. Nejlepším střelcem utkání byl denverský Will Barton s 31 body, srbský pivot Nikola Jokič si došel pro svůj devátý triple double v sezoně, když zapsal 23 bodů, 11 doskoků a 11 asistencí. Nuggets měli celkem sedm dvouciferných střelců. Na cestě k páté výhře za sebou těžili hlavně z 36 asistencí a 62procentní střelby z pole. Jamal Murray pomohl k výhře 19 body a sedmi asistencemi, Paul Millsap 15 body, Wilson Chandler 13 body sedmi doskoky, Mason Plumlee 11 body a Devin Harris 10 body. Clippers se v poslední době nevede a prohráli počtvrté z pěti zápasů. Nezachránil je Lou Williams s 24 body a pěti asistencemi, nováček Tyrone Wallace obstaral 18 bodů. DeAndre Jordan nastřádal 16 bodů a 17 doskoků (double double měl na kontě už o poločasové přestávce), Tobias Harris rovněž stihl 16 bodů, Montrezl Harrell se dostal na 14 bodů.