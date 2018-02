Cleveland razantně obměnil kádr, zbavil se Thomase, Wadea i Rose

Přehled nedávných posil jednotlivých týmů NBA Atlanta Hawks

Okaro White (z Miami) - stane se volným hráčem

Sheldon Mac (z Washingtonu)

Boston Celtics

Greg Monroe (jako volný hráč po vykoupení ze smlouvy v Phoenixu)

Brooklyn Nets

Dante Cunningham (z New Orleans)

Cleveland Cavaliers

Jordan Clarkson (z LA Lakers)

Larry Nance Jr. (z LA Lakers)

Rodney Hood (z Utahu)

George Hill (ze Sacramenta) Dallas Mavericks

Doug McDermott (z New Yorku)

Denver Nuggets

Devin Harris (z Dallasu)

Detroit Pistons

Blake Griffin (z LA Clippers) - podrobněji o výměně

James Ennis III. (z Memphisu)

Jameer Nelson (z Chicaga) Charlotte Hornets

Willy Hernangómez (z New Yorku)

Chicago Bulls

Noah Vonleh (z Portlandu)

Willie Reed (z Detroitu) - stane se volným hráčem

Ömer Asik (z New Orleans)

Tony Allen (z New Orleans) LA Clippers

Tobias Harris (z Detroitu)

Avery Bradley (z Detroitu)

Boban Marjanovič (z Detroitu) LA Lakers

Isaiah Thomas (z Clevelandu)

Channing Frye (z Clevelandu) Memphis Grizzlies

Brice Johnson (z Detroitu) Miami Heat

Dwyane Wade (z Clevelandu)

Luke Babbitt (z Atlanty)

Milwaukee Bucks

Tyler Zeller (z Brooklynu)

New Orleans Pelicans

Nikola Mirotič (z Chicaga) - podrobněji o výměně

Emeka Okafor (působil v nižší soutěži G-League)

Rashad Vaughn (z Brooklynu)

New York Knicks

Emmanuel Mudiay (z Denveru)

Johnny O'Bryant (z Charlotte) - patrně se stane volným hráčem

Phoenix Suns

Elfrid Payton (z Orlanda)

Sacramento Kings

Joe Johnson (z Utahu) - patrně se stane volným hráčem

Iman Shumpert (z Clevelandu)

Bruno Caboclo (z Toronta) Toronto Raptors

Malachi Richardson (ze Sacramenta) Utah Jazz

Derrick Rose (z Clevelandu) - patrně se stane volným hráčem

Jae Crowder (z Clevelandu)