Bostonské naděje padají. Irving musí na operaci a přijde o play off

Celtics během čtvrtka oznámili, že se Irving o víkendu podrobí zákroku, při němž mu lékaři odstraní dva šrouby, zpevňující od roku 2015 prasklou čéšku.

Napínací drátek mu kvůli narůstajícím problémům vyjmuli už před několika týdny, zpět do hry se měl vrátit do šesti týdnů a stihnout play off. Při kontrole ovšem v koleně objevili bakteriální infekci, kterou musejí vyřešit dalším zákrokem.

Boston s řadou mladých hráčů v sestavě patří k příjemným překvapením sezony, stále ještě má naději překonat Toronto a vybojovat prvenství ve Východní konferenci.

Slavný klub zároveň provází zdravotní smůla: hned v prvním duelu sezony přišel o křídelníka Gordona Haywarda, několik týdnů postrádá i klíčového obranáře Marcuse Smarta. A sezona skončila předčasně také pro německého pivota Daniela Theise.

Zranění přinesla i smeč člena základní pětky Jaylena Browna, hrozivý pád však končil „pouze“ otřesem mozku.

Irving do Bostonu přišel před tímto ročníkem, když si vynutil výměnu z Clevelandu. V dresu Celtics si připsal v průměru 24,4 bodu, 5,1 asistence a 3,8 doskoku za zápas.

Sezona skončila operací také pro muže, který do Clevelandu za Irvinga putoval: další hvězdný rozehrávač Isaiah Thomas před několika dny svěřil chirurgům svou problematickou kyčel.