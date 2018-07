James proti Durantovi zase ve finále? NBA zvažuje změnu letitého systému

Byla by to radikální změna. NBA uvažuje o novém formátu play off, který by umožnil, aby se ve finále utkaly dva nejlepší týmy sezony. Elitní basketbalová liga by ale musela opustit systém dvou konferencí, což by pro týmy ve vyřazovací části znamenalo mnohem delší cestování.

Hlasy volající po změně formátu podle agentury AP zesílily poté, co dosavadní hvězdu Východní konference LeBrona Jamese tento týden získali Los Angeles Lakers. Očekává se tudíž, že posílení Lakers spolu s obhájci titulu z Golden State v čele s Kevinem Durantem a Stephem Currym a nejlepším týmem základní části minulé sezony Houstonem s Jamesem Hardenem a Chrisem Paulem mohou vytvořit v Západní konferenci trio, které bude soutěži neochvějně kralovat. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Do finále NBA by však mohl projít jen jeden z těchto klubů, který by v boji o titul narazil na papírově slabšího protivníka z východu. Proto vedení ligy zvažuje, že by 16 účastníků play off nasadilo čistě podle pořadí v základní části, bez ohledu na konferenční příslušnost. Na tento systém už předloni přešla ženská liga WNBA. Pro kluby by to však znamenalo zvýšené cestování. Podle propočtů komisionáře NBA Adama Silvera by v takovém případě mužstva ve vyřazovací části nalétala dohromady o 65 tisíc kilometrů více, tedy zhruba o jednu třetinu.