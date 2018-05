Od Jamese tvrdý protiúder přišel, ale druhou výhru slaví Boston

Na dobytí palubovky Bostonu v letošním play off nestačil ani supervýkon od hlavní postavy Clevelandu. Celtics doma vyhráli i podeváté a v sérii vedou 2:0 na zápasy.

LeBron James zvládl 42 bodů, 12 asistencí a 10 doskoků (proti nim stojí šest ztrát), ač ho v závěru první půle vyřadil úder do krku. Ve třetí části nebyl tak produktivní, jak by si asi představoval, a Celtics toho využili ke klíčovému obratu.

K úspěchu finalistům posledních tří ročníků NBA nepomohlo ani povedené představení Jamesova nejvýraznějšího parťáka - Kevin Love nastřádal 22 bodů a 15 doskoků. Po prvním duelu nechtěl James přiznat obavy o výsledek, teď se možná nějaké rýsují. Ve čtvrtek bude mít šanci na domácí odvetu.

Nejvýraznějším individuálním bostonským počinem z úterního střetnutí je 23 bodů a sedm doskoků od Jaylena Browna (už po první čtvrtině byl na 14 bodech), k výhře však vedl soulad šesti dvouciferných střelců a jednoho devítibodového.

Cavaliers patřil vstup do zápasu - či spíše Jamesovi patřil vstup do zápasu: za první čtvrtku on sám nastřílel 21 bodů. Hosté si pak drželi vedení v průběhu úvodní půle i v začátcích té druhé, ale na víc než na 11 bodů jejich náskok nikdy nevystoupal.

Rozhodla až třetí dvanáctiminutovka, ve které Boston otáčel z minus sedm na plus sedm a opanoval ji 36:22. Zcela tím otočil směřování zápasu a Clevelandu nedopřál větší šanci na zvrat. Ten se sice po Jamesově trefě dostal na 89:95, ale Al Horford odpověděl osmi body v řadě a definitivně zajistil pro Celtics dvouciferné vedení.