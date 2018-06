James bez šance. Curry s Durantem dovedli Golden State k dalšímu titulu

Poprvé od roku 2007 skončilo finále NBA jednoznačným výsledkem 4:0 na zápasy. A znovu je na straně poražených Cleveland v čele s LeBronem Jamesem. Před jedenácti lety byl mladíkem, který se v sérii se San Antoniem rozkoukával, dnes třiatřicetiletým veteránem s devíti finálovými účastmi, ale „jen“ třemi tituly.

Svou 15. sezonu v NBA uzavřel James 23 body, osmi asistencemi a sedmi doskoky, ale v koncovce čtvrtého finále už mohl na lavičce přemýšlet nad tím, v jakém týmu by byl schopen Golden State konkurovat.

Letos byla jeho šance minimální, vyrovnané koncovky prvních tří finálových zápasů byly maximem možného.

Čtvrtý duel už jasně patřil Warriors, kteří podtrhli svou dominanci nad posledními čtyřmi sezonami NBA. V následujících dnech mohou slavit šestý titul v klubové historii. Tato bilance je staví na roveň s Chicago Bulls. Úspěšnější jsou už jen dva další kluby - Boston Celtics (17 titulů) a LA Lakers (16 titulů).

Na napětí byl v pátek prostor až po zápase. Když se mělo určit, kdo si odnese cenu pro nejužitečnějšího hráče finále. Stephen Curry byl velkým kandidátem, sérii zakončil 37 body, z toho 20 za první poločas. V zápase trefil celkem sedm trojek.

Kevin Durant mu však odpověděl triple double za 20 bodů, 12 doskoků a (osobní rekord v play off) 10 asistencí, přidal k nim také tři bloky. Trofej tak putovala do jeho rukou, nejspíš hlavně díky výkonu v klíčovém třetím finále, které rozhodl 43 body. Jeho série zápasů v play off s 20 a více body se prodloužila už na číslo 28.

Sestřih čtvrtého finále Cleveland - Golden State:

Andre Iguodala pomohl k výhře Golden State 11 body, Klay Thompson zaznamenal 10 bodů - všechny ve třetí čtvrtině. Draymond Green zvládl devět bodů, devět asistencí a tři bloky.

Už během první čtvrtiny se Warriors dostali do jedenáctibodového vedení, ale tento dílčí výsledek ještě dokázali domácí zlikvidovat. V polovině druhé části měli k dispozici jednobodový náskok. Jenže od té chvíle bylo na palubovce jen jediné družstvo, rozdíl narůstal až na 28 bodů a oba trenéři mohli v závěru ukázat na hráče z lavičky.

Výsledek play off NBA Finále - 4. zápas

Cleveland - Golden State 85:108 (25:34, 52:61, 65:86)

Nejvíce bodů: James 23, Love 13, Smith a Hood po 10 - Curry 37, Durant 20, Iguodala 11, K. Thompson 10. Konečný stav série: 0:4.