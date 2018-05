Šampioni napravili selhání a vezou si do Oaklandu mečbol

Basket

Dalších 5 fotografií v galerii JaVale McGee (vlevo) a Jordan Bell slaví na lavičce Golden State. Hovoří k nim trenérský asistent Jarron Collins. | foto: AP

dnes 0:40 0:10

Šampioni se odvážejí to, pro co si jeli. Postupový mečbol. Už jen jediná výhra chybí basketbalistům Golden State k postupu do finále Západní konference NBA. Ve čtvrtém duelu na palubovce New Orleans vládli 118:92.

Mužem čtvrtého zápasu se stal Kevin Durant, když Golden State ke třetímu vítězství v sérii s New Orleans vedl 38 body (trefil 15 z 27 pokusů), devíti doskoky a pěti asistencemi. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Jeho Warriors v utkání ani jednou neztráceli a rázně odpověděli soupeřům na svou páteční prohru o 19 bodů. Stephen Curry podpořil Duranta 23 body, Klay Thompson 13 body a sedmi doskoky a náhradník Quinn Cook připojil 12 bodů. Draymond Green zvládl osm bodů, devět doskoků, devět asistencí, čtyři zisky a dva bloky. Anthony Davis byl nejlepším hráčem poražených Pelicans s 26 body a 12 doskoky, ale taky spáchal šest ztrát. Jeho tým v utkání rychle nabral dvouciferný deficit. Až v závěru první půle dokázal odpovědět a přiblížil se na čtyřbodový rozdíl. Hosty tím však nerozházel, ti po pauze znovu udeřili a vrátili se k budování výrazného vedení. E’Twaun Moore v dresu poražených nastřílel 20 bodů a Jrue Holiday 19 bodů a doskočil sedm míčů, ale Nikola Mirotič se dostal jen na sedm bodů a 11 doskoků a Rajon Rondo na šest bodů, 11 doskoků a šest asistencí. Z náhradníků se pak bodově prosadili jen Ian Clark (11 bodů) a Solomon Hill (tři body). New Orleans doplatilo na bídnou střelbu. Trefilo jen 36 procent svých pokusů, zpoza tříbodového oblouku zaznamenalo jenom čtyři trefy. Navíc napáchalo 19 ztrát.