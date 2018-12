Líný úvod, ale pak rychlý proces. Lakers hravě otočili duel s Phoenixem

První minuty v hale LA Lakers patřily hostům z Phoenixu, kteří získali náskok až 17 bodů. Ale v tomto souboji divizních rivalů je kvalita určitě na straně kalifornského celku, což se potvrdilo ve druhé části. Lakers rychle smazali rozdíl a o půli už vedli o 15 bodů. Klíčová dvanáctiminutovka skončila 40:15.

Hosté navíc už v prvním poločase ztratili kvůli zranění nohy svou hlavní postavu Devina Bookera, a tak se po přestávce pokračovalo už jen v exhibičním tempu. V závěru mohly hvězdy odpočívat a sledovat, jak si losangeleský nováček Moritz Wagner za nadšeného povzbuzování Staples Center zapisuje prvních 10 bodů v NBA.

The Lakers went WILD when rookie Moe Wagner scored his first point  pic.twitter.com/6qlZY3v2a3