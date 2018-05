Hvězdné války začaly. Houston donutil obhájce k nejlepšímu výkonu sezony

Obhajující Golden State znovu předvedlo, proč je v posledních letech k neporažení: dokáže špičkové individuální výkony přetavit v týmové pojetí. A odolat jeho tlaku po celé čtyři čtvrtiny je krajně obtížně.

Ani Jamesi Hardenovi v kombinaci s Chrisem Paulem se nedaří konkurovat Kevinu Durantovi, Stephenu Currymu, Klayi Thompsovi a Draymondu Greenovi.

Hvězdy nejlepšího celku základní části Houstonu to zvládaly po celý první poločas, ze kterého si odnesly remízový stav 56:56, ale po pauze - podobně jako ostatní soupeři - už z enormního tempa chtě nechtě zvolnily a ve třetí čtvrtině dovolily Warriors utrhnout se až do třináctibodového vedení.

Rockets se v závěru třetí a na počátku čtvrté části tlačili za obratem a přiblížili se na čtyři body. Warriors se však nerozsypali a jako už tolikrát předtím našli správnou odpověď.

Mužem zápasu byl Kevin Durant, vyčnívající nad ostatní hvězdy fyzicky i obrazně. Za vítěze nastřílel 37 bodů, v klíčové třetí části dominoval 13 body.

Využil v ní dočasné absence veterána Trevora Arizy, jenž mu jako jeden z mála hráčů v NBA dokáže situaci ztížit, jenže tentokrát si rychle zapsal pět osobních chyb.

Klay Thompson sekundoval Durantovi 28 body, když po něm převzal útočnou štafetu 11 body v poslední dvanáctiminutovce. Svými trefami z dálky odrážel poslední reálnou šanci domácího celku na obrat. V duelu proměnil celkem šest trojek, potřeboval však 15 pokusů.

Relativně slabší útočné výkony si pak mohli dovolit Stephen Curry (18 bodů, osm asistencí a šest doskoků) i Draymond Green (pět bodů a k nim devět doskoků, devět asistencí, dva bloky a dva zisky). Andre Iguodala jako člen základní sestavy zapsal 11 bodů, Nick Young stihl devět bodů, všechny v úvodní půli, a Shaun Livingston zajistil sedm bodů.

Houstonský fenomén James Harden se do souboje zapojil 41 body, když proměnil 14 z 24 střel. Jeho skvělé vstupy do sérií play off už jsou proslulé, jenže ten pondělní nebyl korunován výhrou Rockets.

Z utkání si Harden odnesl rovněž sedm asistencí, míč si však v průběhu večera nárokoval až příliš a nedokázal ostatní spoluhráče náležitě včlenit do hry.

Sestřih z prvního zápasu Houston - Golden State:

Chris Paul přidal 23 bodů a 11 doskoků, má však jen tři asistence, ač je považován za jednoho z nejlepších klasických rozehrávačů v dějinách NBA. Pondělní taktika Houstonu mu nedovolila naplno vyniknout v tom, co umí nejlépe.

Náhradník Eric Gordon se zapojil 15 body, pivotman Clint Capela stihl 12 bodů, když minul jediný ze sedmi pokusů, dostal však šanci jen k šesti doskokům. Trevor Ariza osmi body a Gerald Green šesti body.

Houston hostí ve středu zápas číslo dvě a příště nesmí kalifornskému celku dovolit 52procentní střelbu či 18 bodů z protiútoku.

Výsledek play off NBA Finále Západní konference

1. zápas:

Houston - Golden State 106:119 (30:29, 56:56, 80:87)