Curry si vystřílel finálový rekord, Golden State slaví druhou výhru

Hosté z Clevelandu nedokázali v neděli navázat na své nadějné představení z prvního finálového utkání (prohra 114:124 až v prodloužení) a favorizovanému Golden State jen sekundovali.

Ještě v první části se Cavaliers drželi na dohled, před poločasovou pauzou jim však výsledek začal ujíždět až k patnáctibodovému rozdílu. Tlak ze třetí dvanáctiminutovky dostal hostující celek alespoň na pětibodový odstup, ale příležitost k obratu mu nikdy nevznikla.

Závěrečná pasáž se proměnila v exhibici Stephena Curryho - jeden z nejlepších střelců basketbalové historie si do poslední části schoval 16 ze svých 33 bodů, když se blýskl pěti trojkami z pěti střel; při jedné z nich byl dokonce faulován. Svou celkovou bilanci zpoza oblouku tím radikálně zlepšil na rekordních devět tref ze 17 pokusů.

Trojkový koncert Stephena Curryho ve druhém finále NBA:

Curry tím pokořil osm trojek Raye Allena z finále 2010 mezi Bostonem a LA Lakers. Ve statistikách má Curry zapsáno také osm asistencí a sedm doskoků.

Kevin Durant zvládl 26 bodů, když proměnil 10 z pouhých 14 střel, devět doskoků, sedm asistencí a dva bloky.



Klay Thompson zapsal 20 bodů, na které potřeboval jen 13 pokusů. Potvrdil tím svou pověst železného muže, ještě během neděle mu hrozilo, že nebude moci kvůli poranění levé nohy nastoupit.

Pro Thompsona to byl jubilejní 100. zápas v play off, svému týmu zatím ani jednou nechyběl. Zároveň se stal šestým hráčem historie, který v play off nastřílel víc než 300 trojek.

Prostor v základní pětce Warriors tentokrát dostal JaVale McGee a odměnil se 12 body ze šesti pokusů - svými efektními kousky několikrát dostal publikum do varu.

Nahradil tím útočný příspěvek Draymonda Greena, který je na pěti bodech (vystřelil jen čtyřikrát), k nim pak dodal osm doskoků a sedm asistencí. Nejlepším z náhradníků byl Shaun Livingston s 10 body, další, už pátou, zdravotní absenci má za sebou Andre Iguodala.

LeBron James vedl Cavaliers 29 body, 13 asistencemi, devíti doskoky a dvěma zisky, ač do utkání nastoupil s ošklivě poraněným okem. Nešťastné zranění z prvního finálového souboje je také asi hlavním důvodem, proč se odhodlal jen ke 20 střelám (proměnil z nich polovinu).

Na přelomu první a druhé čtvrtiny nedokázal James dlouhých 12 minut skórovat ze hry, když se ocitl pod tlakem Greenovy nepříjemné defenzivy - a toho domácí celek využil ke klíčovému nástupu.

Sestřih ze druhého finále Golden State - Cleveland:

Větší odpovědnost za výsledek padla na jeho spoluhráče - Kevin Love, kterému hrozilo, že do druhého souboje nebude moci kvůli trestu nastoupit, se dostal na 22 bodů a 10 doskoků, jeden ze smutných hrdinů prvního duelu George Hill obstaral 15 bodů a Tristan Thompson dodal 11 bodů plus pět doskoků.

J. R. Smith, který tolik pokazil závěr základní doby v úvodním duelu, se v neděli dostal na pět bodů. Z devíti střel uspěl pouze dvakrát.

Celkově proměnili hráči Golden State více než 57 procent svých střel. Naproti tomu Cleveland zůstal na 41 procentech. Spasit ho pak nemohly ani lepší trestné hody (77 procent ku 62 procentům) či útočné doskoky v poměru 16 ku sedmi.



Finálová série se nyní přesune do Clevelandu, třetí zápas je na programu v noci ze středy na čtvrtek.