Cleveland získal šťastnou výhru, Gordon se trefil z poloviny hřiště

Není to tak dávno, co Cleveland neudržel vysoké vedení v Indianě a těsně prohrál. Podobný scénář hrozil i s Orlandem, které třetí část ovládlo 33:17, smazalo odstup 23 bodů a 31 sekund před koncem ho Shelvin Mack poslal do vedení 103:102.

Isaiah Thomas však po dalších dvaceti vteřinách odpověděl z čáry trestného hodu a Cavaliers pak přečkali i finální nájezd rozehrávače Paytona.

Thomas pro Cleveland obstaral 21 bodů, v poslední části zapsal osm z nich. LeBron James ho při jednom ze svých slabších večerů doplnil 16 body, šesti asistencemi a pěti doskoky, ale také spáchal šest ztrát. Nepohodu Cavs ve druhé půli v útoku dokumentuje jediná proměněná trojka ze 17 pokusů.

„Momentálně hrajeme spíš jako z městečka tragédů, nedaří se nám. Nicméně je to výhra a tu jsme už fakt potřebovali,“ přiznal James. Ocenil Derricka Rose, který po dvouměsíční pauze odehrál 13 minut a dal devět bodů. „Myslím, že vypadá velmi dobře. Pomohl nám, jak mohl. V obraně se chytil rychle a v útoku, předvedl pár pěkných kousků.“

Sestřih ze zápasu Cleveland - Orlando:

V dresu Orlanda se o 19 bodů a osm asistencí postaral rozehrávač Payton. Po 17 bodech přidali křídelníci Evan Fournier a Aaron Gordon, který tři sekundy před koncem dostal z dálky míč do obroučky, ale rozhodčí po zhlédnutí videa pokus neuznali.

„S blížícím se koncem základní části se budou Cavaliers stále zlepšovat, jejich hra si musí sednout a už se tak děje. V play-off budou stejně dobří jako všechny ty roky předtím,“ nechal se po utkání slyšet orlandský kouč Frank Vogel.

Philadelphia si poradila v Bostonu 89:80 a napravila dojem z nedávného souboje obou tradičních bašt NBA, který se odehrál v Londýně. Tam Sixers v první půli vedli až o 22 bodů, přesto vcelku jasně s Celtics padli.

Joel Embiid velel k philadelphské výhře 26 body, vyrovnáním osobního rekordu 16 doskoků a šesti asistencemi, oslavil tím svou první nominaci na Utkání hvězd NBA - a rovnou do základní pětky. Dario Šarič pomohl 16 body, T. J. McConnell si 15 bodů schoval do druhé půle.

Domácím tentokrát chyběl Kyrie Irving, který léčí rameno. Zkušení pivoti Al Horford a Marcus Morris zvládli po 14 bodech. Marcus Smart zvládl 13 bodů.

Joel Embiid v duelu s Bostonem:

Naopak James Harden už doléčil dolní končetinu a po sedmi absencích si zahrál za Houston, pomohl k cennému domácímu vítězství nad Minnesotou 116:98. Rodilo se na konci první půle, když se Rockets utrhli do dvouciferného vedení.

Střelcem zápasu byl houstonský supernáhradník Eric Gordon s 30 body, bodově ho nejvíce podpořil Clint Capela (20), Chris Paul stihl nastřádat 19 bodů, devět asistencí a šest doskoků, Luc Mbah a Moute 14 bodů, Nené 12 bodů a osm doskoků.

Gordon se trefil také z poloviny hřiště:

Harden za 26 minut zapsal 10 bodů (střelba 3/15) a sedm asistencí, když se společně s Paulem těsně před zápasem vyhnuli trestu za vysvětlovací výpravu do šatny LA Clippers - po dvou duelech za ni inkasovali jen Trevor Ariza a Gerald Green.

Minnesotě bylo málo 23 bodů od Jimmyho Butlera a nepomohl ani další velký večer Karla-Anthonyho Townse (22 bodů, 16 doskoků a pět bloků).

Portland si doma poradil s Indianou 100:86. Damian Lillard se na vítězné straně postaral o 26 bodů a osm asistencí, Jusuf Nurkič zvládl 19 bodů a sezonní maximum 17 doskoků. C. J. McCollum je podpořil 16 a Shabazz Napier 13 body.

Jusuf Nurkič v zápase s Indianou:

Darren Collison i Victor Oladipo na straně poražených zaznamenali 23 bodů, Oladipo připojil také sedm doskoků. Thaddeus Young má 10 bodů a 14 doskoků. Pacers popáté za sebou scházel Myles Turner, který má potíže s loktem.

Výsledky NBA

Boston - Philadelphia 80:89

Portland - Indiana 100:86

Houston - Minnesota 116:98

Cleveland - Orlando 104:103