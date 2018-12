Chicago uvadá i pod novým koučem, teenager vrací Dallas do plusu

Dallas stoupá pořadím a má naději, že se po dvou nepovedených letech znovu vrátí do play off. Vítězství nad úspěšným Portlandem znamená bilanci 12 výher a 10 porážek a sedmé místo na Západě. Mavericks jsou nyní zároveň nejlepším týmem ze silného texaského tria, do vyřazovacích bojů by se nyní nedostal ani Houston, ani San Antonio.

Sázka na Luku Dončiče se zatím Dallasu vyplácí, devatenáctiletý blonďák je nyní hlavním kandidátem na ocenění pro nejlepšího nováčka sezony. Proti Portlandu nasbíral 21 bodů a devět doskoků a byl hlavní postavou zápasu; do druhé půle si schoval 14 bodů.

Wesley Matthews pomohl Mavericks 17 body a DeAndre Jordan během útoku na osmé domácí vítězství v řadě ovládl podkošový prostor 12 body a 17 doskoky.

Damian Lillard nastřílel 25 ze svých 33 bodů ve druhé půli, ani to však Blazers nespasilo. Dvouciferný rozdíl, který se s hosty táhl takřka po celý zápas, dokázal jen korigovat.

Chicago padlo posedmé za sebou, i při premiéře nového kouče Jima Boylena, který v pondělí nahradil odvolaného Freda Hoiberga. V Indianě neuspěli Bulls 90:96. Pozitivní zprávou pro Chicago je, že se do střelecké pohody odstává Lauri Markkanen. Mladý Fin ve svém třetím zápase po doléčení vleklého zranění lokte nastřílel 21 bodů (trefil pět trojek) a navíc doskočil 10 míčů.

Pacers táhl jiný nadějný pivot - Myles Turner, vyrovnal si sezonní maximum 18 bodů a doplnil ho 11 doskoky a pěti bloky. Darren Collison zajistil 23 bodů a osm doskoků, Bojan Bogdanovič 14 bodů.

Souboj bratrů Holidayových dopadl lépe pro zkušenějšího Justina z Chicaga (15 bodů), nováček Aaron zapsal pět bodů. Zach LaVine přispěl Bulls 13 body a devíti asistencemi, Wendell Carter Jr. 12 body a 13 doskoky a Jabari Parker 12 body a osmi doskoky.

