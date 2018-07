Hvězdy nepřijdou. Philadelphia naplňuje plán B, zbrojí na boj o finále

Třicetiletý srbský reprezentant Nemanja Bjelica se v rámci NBA přestěhuje poprvé. Po třech sezonách v Minnesotě míří do šatny Philadelphie. Za smlouvu na jeden rok obdrží 4,4 milionu dolarů.

Bjelica se nyní jeví především jako náhradní varianta za tureckého hráče Ersana Ilyasovu, který za Sixers nastupoval v závěru uplynulé sezony, ale před pár dny dal přednost nabídce Milwaukee.

Rodák z Bělehradu měřící 208 centimetrů vyhovuje poptávce po všestranných hráčích. Díky své výšce je použitelný na pozici pivota, zároveň má však dostatečnou obratnost, aby mohl hrát i na křídle.

Bjelica je také nadprůměrným střelcem z dálky. V uplynulé sezoně NBA pálil za tři body s úspěšností 41,5 procent.

Na křídelní pozici chtěli letos Sixers ulovit některou z největších hvězd, LeBrona Jamese, Paula George či Kawhiho Leonarda, ani jednu však získat nedokázali.

Náhradní variantou je sázka na veterány - před Bjelicou už Philadelphia získala Wilsona Chandlera z Denveru a na další ročník podepsala kontrakt s J. J. Redickem.

V klubu budou zároveň doufat na výkonnostní posun mladíků v čele s loňskou jedničkou draftu Markellem Fultzem či výjimečným atletem Zhairem Smithem.

Po odchodu LeBrona Jamese z Clevelandu do LA Lakers by měla Philadelphia na východě soupeřit o čelní pozice s Bostonem. Torontem a Milwaukee. V NBA se však současně jedná o možnosti změny zavedeného systému play off, který do finále posílá oba vítěze konferencí.